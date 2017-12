Konstanz Golf flüchtet vor Polizeikontrolle

Am Samstagvormittag versuchte sich der Fahrer eines VW Golf einer Polizeikontrolle zu entziehen, konnte aber wenig später gestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Samstag, gegen 11.45 Uhr, sollte durch eine Streife des Polizeireviers Konstanz ein schwarzer VW Golf in der Markgrafenstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Hierauf beschleunigte der Fahrer des VW Golfs und streifte im Vorbeifahren eine geparkte Piaggio Ape.

An der Unfallörtlichkeit befanden sich mehrere Passanten, die den Vorfall mitbekommen hatten. Auf der Flucht des VW Golfs wurden weitere Passanten auf das Fahrverhalten aufmerksam, als dieser in die St.-Gebhard-Straße abbog und über den Ebertplatz in Richtung Reichenaustraße fuhr. Das Fahrzeug konnte wenig später gestellt werden. Die Ermittlungen diesbezüglich sind weitergehend. Die Polizei bittet nun dringend, dass sich die Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben, beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer

07531-995-2222 melden.