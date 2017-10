Konstanz Goldener Oktober am Seerhein

Zwischen Regen und Nebel beschert der Oktober auch immer mal wieder solche imposanten Postkartenmotive, wie hier am Konstanzer Seerhein.

Von wegen Nebel: Wenn der Herbst in Konstanz Einzug hält, müssen sich seine Einwohner allmählich auf trübere Wochen einstellen. Doch die ersten Tage des Oktobers bescherten den Menschen ein ungewohntes Herbstbild: Nachdem sich der morgendliche Regen verzogen hatte, blinzelte die Sonne häufig heraus. Da ist es fast ein bisschen schade, wenn sie sich abends wieder verabschiedet. Zur Belohnung gibt es aber wenigstens imposante Wolken- und Lichtspiele am Himmel. So wie auf diesem Bild während des Sonnenuntergangs über dem Seerhein. Kaum zu glauben bei solch Postkartenmotiven, dass es in direkter Nachbarschaft zur Fußgängerbrücke – vorne am Herosé-Areal und im Hintergrund am Bodenseeforum – in diesem Jahr so turbulent zuging. Freunde des goldenen Oktobers kommen noch die ganze Woche auf den Geschmack, erst für Sonntag wird Regen angekündigt.