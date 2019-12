Gökhan Altinterim ist verwirrt und auch ein wenig ratlos. Als er am Freitagmorgen sein Friseurgeschäft in Allmannsdorf aufschließen will, hängt dort ein Flugblatt mit einem kopierten Zeitungsausschnitt und fremdenfeindlichen Parolen. Wörtlich heißt es: „Eine Bombe drauf: fertig! Libanesen – Gängsta – Clans? Wieviel Geld und Ärger würde dem deutschen Volk erspart.“ Das Bild zum Zeitungsartikel zeigt eine Beerdigung, in dem teilweise mit Parolen überklebten Bericht geht es um Clankriminalität.

So sieht das Flugblatt aus, das Gökhan Altinterim vorfand. | Bild: Gökhan Altinterim

Der Friseur kann sich keinen Reim auf die offensichtlich fremdenfeindliche Botschaft machen. „Weder bin ich Libanese, noch habe ich etwas mit Clans zu tun“, sagt er. Er sei deutscher Staatsbürger, seine Eltern stammen aus der Türkei. Das Flugblatt ärgert ihn auch, weil es rufschädigend für seinen Betrieb sei.

Überwachungskamera nimmt mutmaßlichen Täter auf

Altinterim hat sich nach dem Fund die Überwachungskamera seines Ladens angesehen und hat deshalb eine ungefähre Vorstellung, wie der Mann, der das Blatt mit den Parolen an die Tür klebte, aussah. Es sei ein älterer Mann, der eine Kappe trug und sein Gesicht von der Kamera abwandte. „Er kommt mir sogar ein wenig bekannt vor“, sagt Altinterim, ist sich dessen aber nicht sicher. Die Polizei werde er noch informieren.

Dieses Flugblatt fand Gökhan Altinterin am Freitagmorgen an seinem Friseurladen. | Bild: Gökhan Altinterim

Anfeindungen und fremdenfeindliche Angriffe kennt der 34-Jährige eher aus Erzählungen seiner Freunde und anderer Geschäftsinhaber. Ähnliches hat etwa der Betreiber der Sports Bar im Oberlohn vor Monaten erlebt, der SÜDKURIER berichtete damals. Selbst sei er aber bisher nie betroffen gewesen, allenfalls fremdenfeindliche Bemerkungen bei den Google-Bewertungen seines Geschäfts habe es gegeben. „Es ist mir aber ziemlich egal, was im Internet geschrieben wird“, sagt Altinterim.

Angst habe er nicht, sagt Altinterim

Einschüchtern lassen will sich der Friseur nicht, Ängstlichkeit liege ihm fern. Ihm gefällt die Entwicklung, dass türkischstämmige Gewerbetreibende in dieser Form verunglimpft werden, aber ganz und gar nicht. Und er vermutet, dass es auch etwas mit seinem Engagement in der Moscheegemeinde zu tun haben könnte, in dessen Vorstand er tätig ist.

Rückhalt bei den Kunden

Bei seinen Kunden jedenfalls findet Altinterim viel Rückhalt. „Viele haben gesagt, sie schämen sich, Deutsche zu sein, wenn hier solche Flugblätter verteilt werden“, berichtet er von den Reaktionen. Seit drei Jahren leitet er sein Friseurgeschäft in der Mainaustraße und fühlt sich dort auch bei den alteingesessenen Allmannsdorfern sehr gut angenommen.

Ob es möglich sein wird, den Urheber des Flugblatts ausfindig zu machen, ist ungewiss. „Sobald der Fall bei uns angezeigt wird, ermitteln wir“, sagt Herbert Storz, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Wie erfolgreich die Ermittlung werde, hänge von den Informationen ab. Auf jedem Flugblatt hinterlasse der Urheber Spuren und die Daten einer Überwachungskamera könnten ebenso weiterhelfen. „Trotzdem lassen sich diese Delikte oft nicht klären“, sagt Storz.