Kennen Sie das? Sie sind auf einer Party. Das Gespräch wechselt von Smalltalk zur Politik. Männer melden sich zu Wort, dann eine Frau, ich mische mich ein. Nach einer Weile verlässt eine Frau den Raum, eine andere verstummt. In der Küche hat sich eine Frauengruppe zum Plaudern zusammen getan. Fragt frau nach, warum die Frauen den Raum gewechselt haben, heißt es: "Ach, Politik interessiert mich nicht so."

Zugegeben, in der Frauenfrage hat sich jüngst in Konstanz einiges getan

Vielzitiertes Beispiel sind die Leitungsposten bei Theater, Philharmonie und Universität, Karin Becker, Insa Pijanka, Kerstin Krieglstein, Frauen, die an Schlüsselpositionen Verantwortung übernehmen. Dass diese Frauen alle nicht aus Konstanz stammen, geschenkt. Es ist normal, dass diese Stellen von auswärts besetzt werden und wir dürfen davon ausgehen, dass sich Konstanzerinnen in anderen Städten erfolgreich etablieren.

Aber wie tickt die Basis am See?

Wie viele Frauen sind bereit, für den Stadtrat zu kandidieren, sich mit Haushalts-Kleinklein und Kanalsanierungen zu beschäftigen, statt sich im Elternbeirat oder für den Schulförderverein einzusetzen?

25 Prozent, das ist der aktuelle weibliche Anteil im Stadtrat. Welche Antworten bekommen Parteienvertreter, wenn sie Frauen auf eine Kandidatur ansprechen? "Keine Zeit" – und nur dieses Argument ist belastbar, gilt aber genauso für Familienväter.

Häufig aber auch: "Fühle mich nicht kompetent genug". Und wie viele Frauen sind bereit, die Leitung von Betrieben zu übernehmen?

Liebe Geschlechtsgenossinen, so geht das nicht!

Wir schreiben das Jahr 2019, andere Frauen haben mit radikaler Gesinnung Wahlrecht und Frauenrechte erstritten. Wir zeigen im Durchschnitt bessere Leistungen als Männer in Schule und Hochschule.

Es ist von vorgestern, weiter an der Rolle in der zweiten Reihe als bestausgebildete Familienmutter festzuhalten oder am löblichen Ehrenamt "im Hintergrund" zu basteln. Es wird Zeit, ins Rampenlicht zu treten, zu zeigen, was frau kann und sich nicht vor schmerzhafter Kritik, Wettbewerb und dem Risiko, Fehler zu machen, zu drücken.

Die Alternative ist, bei Sonne und Milchschaum dem Latte-Macchiato-Feminismus zu frönen und über mangelnde Kita-Plätze zu klagen.

Wer etwas verändern will: Am 26. Mai ist Kommunalwahl. Die Kandidatinnen, die ein politisches Amt anstreben, stehen auf den Listen, sie müssen nur noch gewählt werden. Und die Wirtschaft sucht Arbeitskräfte, gerne weiblich.

Auch solche, die klar aussprechen, dass sie später Chefin werden wollen.