Wenn Männer für Frauen sprechen, sehen sie sich gleich drei Vorwürfen ausgesetzt. Die Ersten schimpfen: Du Weichei! Die Zweiten denken – mitunter hörbar: Du willst dich nur anbiedern. Die Dritten, und jetzt wird es kompliziert, denn sie haben damit Recht, sind der Meinung: Wir brauchen weder deinen Rat, noch deine Unterstützung, wir können schon selbst für uns reden und verzichten auf Bevormundung.

Gerade weil Frauen keinen das Köpfchen tätschelnden männlichen Fürsprecher benötigen, macht der männliche Ruf nach Gleichberechtigung Sinn und Freude.

Auch in der Stadtverwaltung führen mehrheitlich: Männer

Frauen, so heißt es auch jetzt wieder rund um den Weltfrauentag und anlässlich 100 Jahren Frauenwahlrechts in Deutschland, können doch alles werden. Theoretisch. Praktisch auch, in Konstanz zum Beispiel Universitätsrektorin, Philharmonie- und Theaterintendantin – Bürgermeister bislang übrigens noch nie. Und auch die Führungspersonen der Stadtverwaltung tragen mehrheitlich männliche Vornamen.

In der freien Wirtschaft sieht es noch düsterer aus. Konstanzer Top-Positionen sind – von wenigen Familienunternehmen abgesehen – von Männern in dunklen Anzügen besetzt. Über die Ungleichheit bei den Karrierechancen lässt sich kaum streiten. Nach wie vor haben es Männer auf dem Weg nach oben einfacher. Im Zweifel dürfen sie auf ihre männerdominierte Umgebung hoffen, die sie fördert und bei Gelegenheit emporhebt: Man weiß ja nie, wann die junge Kollegin sich fürs Kinderkriegen entscheidet.

Eine solche Einstellung ist zu bemängeln. Ein über Jahrhunderte funktionierendes, stabiles System kann ein einzelnes (männliches) Zahnrädchen kaum kippen. Im Alltag können wir aber ganz einfach anders reagieren, ohne dafür in pinkem Kleid und einem "Feminismus jetzt"-Plakat auf die Marktstätte stehen und die Einführung eines gesetzlichen Feiertags zum Weltfrauentag auch in Baden-Württemberg fordern zu müssen.

Was noch tun wäre

Ich erwarte zum Beispiel den Tag, an dem die größte Konstanzer Narrenzunft nicht mehr der Meinung ist: Ratsblätz wird nur, wer auch ein Hahn ist.

Ich freue mich darauf, wenn der nächste Gemeinderat die Verhältnisse in der Konstanzer Bürgerschaft widerspiegelt. Wenn die Parteien also nicht nur ausgeglichene Listen für die kommende Wahl vorlegen, sondern im Ratssaal zur Hälfte – und nicht wie jetzt nur zu einem Viertel – Frauen sitzen.

Ich fände es ganz normal, wenn meine männlichen Freunde ebenso viel Herzlichkeit ernten wie meine weiblichen, sobald sie die Elternzeit antreten. Und nicht verwunderte Blicke, weil sie Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen wollen.