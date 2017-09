Konstanzerin hat einen Pendlerservice gegründet. Natur und Nutzer sollen davon profitieren

Gisela Gloger ist eine Idealistin. Sie glaubt, die Welt ein klein wenig verbessern zu können. "Wenn wir Probleme positiv angehen, können wir etwas bewegen", sagt sie. Die 55-Jährige hat lange bundesweit als Texterin gearbeitet. Irgendwann fasste sie den Entschluss, dem Hamsterrad zu entkommen und nicht mehr nach dem strikten Modell Zeit gegen Geld zu arbeiten. Sie wurde im Bereich Mobilität fündig. Zusammen mit ihrem Partner investierte sie in drei Elektro-Vans. Die Vermietung der Siebensitzer funktionierte zunächst nicht wie gedacht. Und so tüftelte sie an der neuen Idee und heraus kam der Pendlerservice. Nach ihrer Aussage profitieren alle Beteiligten davon. Sie als Unternehmerin finanziell vielleicht noch nicht am Anfang, doch die Pendler sparen rund ein Drittel der üblichen Kosten – und auch die Umwelt wird geschont.

"Natürlich würde ich gerne irgendwann davon leben können", sagt Gisela Gloger. "Doch ich bin auch überzeugt davon, dass die Sache gute Zwecke erfüllt." Sie sucht für ihre Kunden die passenden Mitfahrer, stellt die Vans fahrbereit und vollgeladen zur Verfügung, kümmert sich um Werkstatt- und TÜV-Termine und rüstet die Autos mit Winter- und Sommerreifen aus. "Im Durchschnitt sparen die Pendler rund 100 Euro pro Monat", sagte Gisela Gloger.

Von Dingelsdorf aus hat sie den Blick weit über den Tellerrand gelegt. "Mit dem Motto nutzen statt besitzen lässt sich die Energiewende voranbringen", erklärt sie. Wer systematisch pendelt, könne sich den eigenen Wagen sparen. "Und wer eine Garage hat, kann die vermieten." So rechnet sich der Pendlerservice: Nutzer zahlen 20 Cent pro Kilometer, dabei sind Strom, Wartungen, TÜV, Versicherung, Winter- und Sommerreifen inklusive Wechsel sowie Pflege des Autos inklusive. "Man rechnet bei einem eigenen Auto rund 30 Cent pro Kilometer", rechnet Gisela Gloger vor. "Also spart man eben zehn Cent pro Kilometer." Bei längeren Pendelstrecken ab 70 Kilometer gewährt sie einen Rabatt von fünf Cent pro Kilometer.

Spareffekt

Jeder Kilometer kostet die Pendler 20 Cent. Ein Beispiel: tägliche Pendelstrecke 80 Kilometer x 20 Arbeitstage = 1 600 Kilometer pro Monat. Kilometer in der Freizeit 600, insgesamt im Monat 2 200 Kilometer, übliche Kosten: 30 Cent pro Kilometer, also 660 Euro, beim Pendlerservice 20 Cent pro Kilometer, als nur 440 Euro pro Monat. Spareffekt: 220 Euro pro Monat.