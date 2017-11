Konstanz/Berlin Gewagtes und ausgezeichnetes Programm: Zebra-Kino gewinnt großen Preis

Das Zebra Kino wurde erneut mit der renommierten bundesweiten Auszeichnung für kulturelle Filmarbeit, dem Kinopreis des Kinematheksverbundes 2017, ausgezeichnet.

Der Verein für Filmkultur erhielt den Hauptpreis laut einer Pressemitteilung in der Kategorie "Kino, das wagt" für sein Jahresprogramm 2016. Die 18. Vergabe des Kinopreises fand im Rahmen des 2. Filmerbe-Festivals Film der Deutschen Kinemathek im Filmhaus am Potsdamer Platz in Berlin statt. Der Zebra-Vorstand konnte den Preis dort im Rahmen einer feierlichen Verleihung entgegennehmen, die von Rainer Rother, dem Künstlerischen Direktor der Kinemathek, moderiert wurde.

Der Kinematheksverbund würdigt mit dem vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderten, dotierten Preis "kommunale Kinos und filmkulturelle Intitiativen für ihre herausragenden Programme und ihr kontinuierliches Engagement für eine anspruchsvolle und vielfältige Kinokultur in Deutschland", so der Verbund in seiner Pressemitteilung zur diesjährigen Preisverleihung.

Begründet wird der Preis für das Zebra wie folgt: "Im Fokus dieses Preises stehen Programme, die neue filmästhetische Perspektiven und innovative Präsentationsformen anbieten. In diesem Jahr werden außerdem Kinos prämiert, die an kinofernen Orten, also in einer Filmdiaspora mit anspruchsvollen Programmen ein Publikum erreichen, das sonst kaum die Gelegenheit hätte, Filme im Kino zu sehen."

