Ewald Weisschedel ist nicht dafür bekannt, wütend zu werden. Aber beim Thema Pflegekräftemangel am Klinikum verliert der Stadtrat der Freien Wähler und Medizinier langsam die Geduld.

"Mir scheint, dass Ihnen die Brisanz hier nicht klar ist", sagte er in der jüngsten Sitzung des Spitalausschusses mit aufbrausender Stimme.

Die Brisanz – sie wurde allein vor einem Jahr sichtbar, als am Klinikum wegen der Personalnot 20 Betten in der Inneren Medizin und vier Betten in der Intensivstation geschlossen werden mussten. Das Gehalt für Beschäftigte im Pflegebereich und die Nähe zur Schweiz ist die eine Komponente. Eine andere Frage ist jene nach Wohnraum. Und der kann knapp und teuer sein wie in Konstanz.

Die Spitalstiftung will deshalb weitere Personalwohnungen für Mitarbeiter eigener Einrichtungen und des Klinikums zur Verfügung stellen und hat geprüft, wo es auf dem Gelände zwischen Luisen-, Mainau- und Allmannsdorfer Straße noch Potenzial für Wohnbau gibt.

Die schwierige Suche nach Baulücken

Denn wie auch an anderen Stellen in der Stadt stellt sich hier die Frage: Wo kann noch nachverdichtet werden? Wo muss es auch künftig Grünflächen geben? Und welche anderen Entwicklungen müssen bedacht werden? Denn mag Klinik-Neubau gerade erst eröffnet worden sein, stagniert damit nicht automatisch der Platzbedarf. Das Klinikum könnte in den nächsten Jahrzehnten mit dem Anstieg der Einwohnerzahl weiter wachsen müssen.

"Für uns ist es eindeutig, dass wir die weitere Entwicklung des Klinikums priorisieren müssen", mahnte Wolfgang Müller-Fehrenbach (CDU) an und ergänzte: "Mit der Wohnbebauung kommen wir langsam an unsere Grenzen." Die Brisanz sehe er auch, aber die Personalwohnungen müssten nicht zwangsläufig neben dem Klinikum sein. Die Frage, wo das dann sein soll, blieb aber offen.

Über das Stadtgebiet von Konstanz verteilt verfügt die Spitalstiftung zwar über Personalwohnungen. Einfacher wäre es aber, auf dem Spitalgelände selbst zu bauen. Dort stehen bereits zwei Personalwohnheime sowie ein Wohnkomplex, die nach Angaben der Pressesprecherin Rebecca Koellner voll belegt seien. In konkreter Planung ist außerdem der Bau von fünf dreigeschossigen Häusern mit insgesamt 40 Wohnungen im Bereich der alten Klinik-Gärtnerei mit ein paar Bäumen und Sträuchern:

Im Bereich der alten Klinik-Gärtnerei will die Spitalstiftung 40 Wohnungen für Pflegekräfte bauen. | Bild: Pfanner, Sandra

Der Baubeginn war einst für 2019 vorgesehen, doch bei der Stadt gingen Einsprüche von Anwohnern des Sierenmoos ein. Nach mehreren Gesprächen und Überarbeitungen der Entwürfe hätten einige Anwohner ihre Einsprüche zurückgezogen. So sei nach Angaben von Stiftungsdirektor Andreas Voß ein Haus und damit sechs Wohnungen gestrichen worden.

Dennoch gibt es weiterhin Einwände. "Momentan sind wir etwas ausgebremst, weil nun das Verwaltungsgericht Freiburg entscheiden muss", so Voß und ergänzt: "Wir haben unser Entgegenkommen gezeigt". 10,5 Millionen Euro soll der Bau kosten.

Ein deutlich größeres Wohnprojekt auf der anderen Seite des Areals kann die Spitalstiftung allein deshalb nicht stemmen und befinde sich bereits im Gespräch mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wobak. Wo heute das Atrium steht, sollen rund 225 Wohnungen gebaut werden – allerdings nicht nur für Pflegekräfte, sondern auch für Sozial Schwache und anerkannte Flüchtlinge.

Unsere Karte zeigt die Baupläne auf dem Klinikgelände