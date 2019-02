Da steht er nun und greift in Haare. Ein Schnitt hier noch, einmal durchkämmen, fertig.

Bild: Lukas Ondreka

Roter Kapuzenpullover, Stoffhose mit Nadelstreifen, Lederstiefeletten und rosa Strümpfe mit roten Kamelen hat er an. Ganz ehrlich, Dieter Böttcher, trägt man das jetzt so mit 83 Jahren, dazu die Haare blondiert?

Er lächelt gutmütig und denkt sich wohl: Was für eine unsinnige Frage, aber wie soll der Banause mit Kugelschreiber und Schreibblock es anders wissen?

Zusammengefasst: Ja, man trägt das so. Wenn man will auch mit dunklem Fell-Mantel darüber – und Dieter Böttcher will.

Sein Salon soll eigens für ihn gebaut worden sein

Er wollte schon immer: als Junge Friseur werden – was in der damaligen Heimat im real existierenden Sozialismus der DDR nicht vorgesehen war; die Meisterwürde erlangen – mit 21 Jahren sei er Deutschlands jüngster geworden; einen eigenen Salon eröffnen – er sei extra für ihn gebaut worden, weil keine leerstehenden Gebäude verfügbar waren; durch eine Affäre zu einem Mann dessen Verlobung sprengen; Bücher schreiben – jüngst ist bereits die zweite Autobiografie erschienen.

1963 treffen der Sachse – der Dialekt ist auch 56 Jahre später zu hören – und Konstanz aufeinander: Böttcher eröffnet im Stadtteil Petershausen einen Friseur-Salon. "Nein, einen Coiffeur-Salon", betont er. "Salon Madame Coiffeur", so zeigen es bis heute die verschnörkelten Neon-Buchstaben über dem Gebäude an der Ecke Stein-/ Jahnstraße an.

"Damals waren nur Franzosen hier", sagt Böttcher. Die Besatzungszeit in Konstanz nach dem Zweiten Weltkrieg endete offiziell 1955. Danach entstanden jedoch ganze Wohnanlagen für französische Soldaten rund um die Jahn-, Stein- und Gottfried-Keller-Straße – und mit ihnen ein französisches Viertel samt eigener Geschäfte.

Ab 1965 kamen französischen Offiziere in der Jägerkaserne dazu.

Und was machte Dieter Böttcher? "Ich habe die Damen für die Offiziersbälle frisiert", sagt er. Französisch habe er sich beibringen lassen. "Die Sprache, das andere kannte ich schon." Und wieder dieses schelmische Lächeln. Es wird nicht seine letzte anzügliche Bemerkung sein.

Sein Viertel hat sich verändert, aber Dieter Böttcher ist immer noch da

Heute leben rund um die ehemalige Jägerkaserne – sie schloss 1977 – Studierende. Tagestouristen und Geschäftsreisende trudeln ins nahe gelegene Hotel. Am Salon Madame gehen statt Offizieren Kinder auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule vorbei.

Dieter Böttcher aber ist immer noch da, auch wenn er durch den Abzug der Franzosen einen Großteil seiner Kunden verlor. Haare schneidet er nur noch für Freunde und Bekannte, einige Male pro Woche. Menschen, die ihm lieb sind, wie Regine Mohr, die ihm dafür bei den Einkäufen zur Hand geht.

"Die meisten Kunden sterben mir weg", sagt Böttcher, "aber ich bin immer hier, immer im Salon". Zweimal zwei Stunden täglich empfängt er die Menschen – gemeinsam mit der Boston-Terrier-Dame Penelope.

Wer Böttchers Räume betritt, reist in die Vergangenheit. Zurück zu Zeiten, als der Besuch beim Friseur ein gesellschaftliches Ereignis sein sollte, kein schnelles Schnibbeln für zehn Euro von vermeintlichen Top-Stylisten oder Hair-Designern. Der Besucher wird erschlagen: vom starken Parfum-Geruch, von Kitsch und buntem Pomp, von viel nicht jugendfreiem Dekor.

Vor allem aber von der schieren Präsenz des 83-Jährigen. Böttcher geht nicht durch die Räume, er schreitet durch sein Geschäft, das unter anderem mit Bildern, Büchern, echten und falschen Blumen, sowie einem Piano ausstaffiert ist.

"Tuntenbarock ist das", sagt er, "meine Umgebung soll glitzern, wie ich glitzere." Angenehm, dass er das Klischee selbst benennt.

Etwas dran ist dennoch: Böttchers Augen leuchten auch im hohen Alter. "Ich bin aber auch operationsgeil, die Augen sind gerichtet und die Ohren habe ich mir anlegen lassen," gibt er zu. Die Vergleiche zum 2005 ermordeten Münchner Modezar Rudolf Mooshammer springen einem ins Gesicht, nur heißt Böttchers Daisy eben Penelope.

Natürlich kannte Böttcher den schrillen, schillernden Mooshammer persönlich. Wie er Berlins Star-Friseur Udo Walz kennt. Im Schaufenster ist der mit Böttchers vor wenigen Jahren verstorbenen Freund zu sehen. "Der Liebe meines Lebens, mit der ich 44 Jahre zusammen war."

Mooshammer oder Walz sind die weniger prominenten Namen in seinem Leben. Star-Fotografin Annie Leibovitz oder die vor zwei Jahren verstorbene US-Schauspielgröße Mary Tyler Moore (drei Golden Globes, eine Oscar-Nominierung, Stern auf dem Hollywood Walk of Fame): Die Promi-Szene aus New York, seiner Lieblingsstadt, sind oder waren eher Böttchers Kragenweite.

Ein Stadtrat wollte ihm nicht die Hand geben

Wie war das, im tief provinziellen Konstanz der 60er-Jahre, homosexuell zu sein und das mit jeder Faser auszustrahlen? Wie war es, deshalb geschnitten, beschimpft und gar bedroht worden zu sein?

Egal war es ihm, sagt Böttcher. "Ich bin ein VIP, eine Konstanzer Legende, ich stehe über den Dingen." Ein früherer Stadtrat habe ihm einst bei einer Ehrung die Hand nicht geben wollen. "Keine Sorge, ich stecke Sie nicht an", habe er ihm gesagt. "Der Typ war blamiert, der ganze Saal hat gelacht."

Auch 2019 wirkt Dieter Böttchers Auftreten, wie er so vor seinem Salon steht, gerne mit Penelope neben sich, noch mindestens mutig, eher jedoch befremdlich oder peinlich, auf manche vielleicht lächerlich. Ein Blick in seine Biografie reicht, um das Lachen im Halse verstummen zu lassen.

Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg, Kindheit ohne Mutter

Es gab auch eine Böttcher-Welt abseits der glitzernden. Das Verhältnis zum Vater, ebenfalls Friseur, aber am finanziellen Tropf der vermögenenden Mutter hängend, bezeichnet er als schlecht bis miserabel. Kurz vor Ende des Kriegs musste die in den Niederlanden lebende Familie fliehen.

Vom Geld der Mutter (Böttcher: "Ich war immer ihr Hase") wurden einige Brillanten gekauft. "Die haben wir in die Kleidungssäume eingenäht und dann ging es nach Sachsen", sagt Böttcher. Es war ein Neuanfang ohne die geliebte Mutter, 1947 verstarb sie, und Dieter Böttcher war mit elf Jahren Halbwaise.

Und dann war da noch eine Krankheit. Seit Kindheit leidet Dieter Böttcher an einem essenziellen Tremor. Das heißt: Sobald er etwas in Händen hält, beginnt er zu zittern.

"Ich habe das schon immer, das hat nichts mit Parkinson oder dem Alter zu tun, mir geht es gut." Moment mal, wie soll das gehen, wie ging das früher mit Schere oder Rasierklinge in der Hand? Es ging. "Nur anfangs sind manche wieder aus dem Salon gerannt", erinnert sich Böttcher. Und Kindern schnitt er aus Rücksicht eher selten die Haare.

2023 wäre es spätestens soweit. Böttcher müsste die geklebten Buchstaben im Schaufenster – 55 Jahre: 1963 bis 2018 – ändern.

Sechs Jahrzehnte Salon Madame Coiffeur, das hätte doch etwas. Mal sehen.