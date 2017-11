Konstanz Gesetze, Bürokratie und fehlender Nachwuchs: Wie steht es um das Konstanzer Ehrenamt?

Die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes stellt Vereine vor eine weitere Herausforderung – neben Bürokratie oder fehlender Bereitschaft, verantwortungsvolle Positionen in Vereinen zu besetzen. Wie wollen die Vereine in Zukunft noch Menschen vom Ehrenamt begeistern?

Rund 750 eingetragene Vereine gibt es in Konstanz – gemeinsam haben sie eines: Sie sind auf das Ehrenamt angewiesen. Doch viele Vereine klagen, steigende Bürokratie mache es immer aufwendiger, den Vereinsbetrieb aufrecht zu erhalten. Aktuell verunsichert die Konstanzer Vereine vor allem eine Vorschrift aus dem Bundeskinderschutzgesetz. Danach müssen Menschen, die in der Jugendarbeit tätig sind, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Die Stadt hat am kommenden Mittwoch, 29. November, alle Sportvereine zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Welche Befürchtungen haben die Konstanzer Vereine?

Was ist das Bundeskinderschutzgesetz?

Das Gesetz gibt es bereits seit dem Jahr 2012, es soll unter anderem Kinder vor sexuellen Übergriffen schützen. Ein Teil des Gesetzes ist, dass Menschen, die beispielsweise in Vereinen mit Kindern arbeiten – egal ob ehrenamtlich oder nicht – ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen sollen. Damit soll verhindert werden, dass einschlägig vorbestrafte Personen mit Minderjährigen arbeiten. Der Verein muss zuerst bestätigen, dass die Person im Verein mit Kindern tätig ist. Mit der Bestätigung muss das Führungszeugnis angefordert werden, das der Verein sichtet und dann zum Besitzer zurückgeht.

Was beklagen die Vereine?

"Der Aufwand ist über die Jahre viel höher geworden, es gibt mehr Vorschriften von mehr Ämtern", sagt Achim Beck, Vorsitzender des Skiclubs Konstanz. Exemplarisch ist für ihn das Bundeskinderschutzgesetz: "Das ist eine Katastrophe, solche Gesetze sind ein Schnellschuss, damit sich die Verantwortlichen nichts vorwerfen lassen müssen, falls etwas passiert." Beck betont, dass das Ziel des Gesetzes grundsätzlich richtig sei, die Umsetzung und die Auswirkung auf Vereine jedoch nicht durchdacht.

Nicht ganz so drastisch sieht es Uwe Walentin, Jugendleiter des SC Konstanz-Wollmatingen: "Bei unseren Ehrenamtlichen ist die Vorlage des Führungszeugnisses vollkommen akzeptiert, ich finde das Gesetz sehr sinnvoll. Klar ist es Mehraufwand, aber den betreiben wir dann gerne." Mathias Trempa, Vorsitzender des Musikvereins Wollmatingen, ist zwiegespalten: "Wir müssen für die Bewirtung unserer Feste Hygieneschulungen machen, das ist auch richtig so. Allerdings stellt man sich bei dem sonstigen bürokratischen Aufwand schon die Frage, ob sich große Feste noch lohnen."

Was sagt die Stadt?

"Die teils heftigen Reaktionen auf das Bundeskinderschutzgesetz kamen nicht wegen der Sache an sich, sondern nur wegen des Mehraufwands", sagt Frank Schädler vom Amt für Bildung und Sport. Die Vereine seien verunsichert und wollten nichts falsch machen. Die Stadt kontrolliere zwar nicht, ob sich die Vereine an das Bundeskinderschutzgesetz halten. "Wenn etwas passieren sollte, müssen die Vereine am Ende alleine dafür geradestehen", erklärt Schädler. Deshalb lege die Stadt den Vereinen nahe, die Zeugnisse einzufordern.

Warum ist das Gesetz jetzt erst Thema?

Zuständig für die Umsetzung des Gesetzes ist das Jugendamt. Weil es aber in Konstanz so viele Vereine gibt, können die Vereine laut Gesetzgeber selbst in die Pflicht genommen werden. Dafür müssten sie allerdings eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt unterschreiben. Die Stadt wiederum war nach Inkrafttreten des Gesetzes verpflichtet, diese Vereinbarung offiziell anzubieten, was auch geschehen sein soll: "Wir hatten eine Anzeige im SÜDKURIER, damit war die Pflicht der Stadt erfüllt", sagt Rüdiger Singer vom Jugendamt. Damals hätte es jedoch "kaum Resonanz" seitens der Vereine gegeben. "Wir hätten diese Infoveranstaltung natürlich früher machen können, Auslöser waren jetzt die teils heftigen Reaktionen der Vereine", sagt Frank Schädle vom Amt für Sport und Bildung. Zuerst sollen alle Sport- und bald auch alle anderen Vereine informiert werden.

Wie arbeiten Stadt und Vereine zusammen?

Grundsätzlich biete die Stadt zu vielen Themen der Vereinsorganisation Schulungen an, kostenlos und auch auf Nachfrage. "Wir nehmen die Bedürfnisse der Vereine auf und organisieren mit der Volkshochschule die Seminare", erklärt Martin Schroepel, der Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement. Die Vereine nimmt er in die Pflicht: "Ich wünsche mir, dass die Vereine von sich aus mehr auf uns zukommen. Wir wollen niemandem etwas aufzwingen." Mathias Trempa vom Wollmatinger Musikverein beschreibt den Austausch mit der Stadt als "an sich rege" und lobt: "Das Kulturamt unterstützt uns sehr gut, zum Beispiel bei der Hallenbelegung."

Die Infoveranstaltung

Für alle Sportvereine bietet das Amt für Bildung und Sport am Mittwoch, 29. November, 19.30 Uhr, eine Infoveranstaltung im Foyer der Schänzle-Halle an. Die Stadt will unter anderem zum Thema Bundeskinderschutzgesetz und dem erweiterten Führungszeugnis aufklären. Polizeiliche Führungszeugnisse geben Auskunft darüber, ob die jeweilige Person vorbestraft ist oder nicht. Das erweiterte Führungszeugnis enthält auch Verurteilungen, die wegen Fristablaufs nicht mehr in das einfache Führungszeugnis kämen, wie exhibitionistische Handlungen. Beantragt werden kann das Zeugnis kostenlos bei allen Gemeinde- oder Ortsverwaltungsstellen.

Das sagen die Vereine: Wieso ist es so schwer, Ehrenamtliche zu gewinnen?

Uwe Walentin, Jugendleiter SC Konstanz-Wollmatingen: "Was die Trainer und Übungsleiter angeht, tun wir uns relativ leicht, neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Denn da haben wir gute Strukturen und können auch eine Aufwandsentschädigung bezahlen. Deutlich schwerer wird es vor allem bei Posten, die eher im Verborgenen handeln, wie dem Passwesen oder Materialwart. Den Leuten fehlt einfach die Zeit für ehrenamtliche Aufgaben. Früher war es sicher einfacher, die Leute für ein Ehrenamt zu begeistern."

Mathias Trempa, Vorsitzender Musikverein Wollmatingen: "Ich weiß nicht, wie man die Leute fürs Ehrenamt begeistern kann oder wie man es attraktiver gestalten kann. Ich kann nur sagen: Mir macht es sehr viel Spaß! Die Zahl von 750 Vereinen ist natürlich verrückt, aber wir stehen ja nicht in Konkurrenz zueinander, weil wir meistens unterschiedliche Interessen haben. Es hilft auch nichts, sich zu beklagen, wir müssen das Beste daraus machen. Um die Zukunft ist mir nicht bange. Uns gibt es seit 1826, eine kleine Krise haut uns nicht um."

Achim Beck, Vorsitzender des Skiclub Konstanz: "Wenn man junge Leute zum Ehrenamt kriegen will, muss man vor allem dranbleiben und das Amt attraktiv machen. Am besten ist es, wenn die Leute gar nicht merken, dass ein Ehrenamt Arbeit ist. Aber man sieht, dass der Trend leider in Richtung Individuum geht, wie in den USA. Die Menschen wollen Dinge zunehmend alleine tun. Statt sich beim Skiclub anzumelden, buchen sie lieber einen Skikurs. Aber auch der hohe Aufwand schreckt mögliche Ehrenamtliche ab."