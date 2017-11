Was diese Woche wichtig war Geschwister-Scholl-Schule, Campus-Festival, Handynetz: Darüber spricht Konstanz diese Woche

Falls Sie etwas verpasst haben: Hier sind die fünf wichtigsten Themen, die Konstanz diese Woche bewegt hat.

Die Stadtverwaltung lehnt die Förderung für das Campus Festival ab, weil es zu kommerziell ist.

Die Stadtverwaltung hat die institutionelle Förderung abgelehnt, weil das Campus Festival nicht den Förderkriterien entspreche. Die Stadtverwaltung lehnt laut Beschlussantrag in der Ratsvorlage die institutionelle Förderung ab Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 25.000 Euro ab – sehr zur Überraschung des Duos. "Es wurde uns empfohlen, die Unterstützung zu beantragen", sagt Xhavit Hyseni. "Also haben wir sämtliche Belege eingereicht. Wir haben uns quasi entblößt. Und nun das." Die endgültige Entscheidung wird im Dezember gefällt.

Das geplante Riesen-Panorama von Konstanz zur Zeit des Konzils könnte ans Schänzle-Areal gebaut werden.

Die Idee eines Riesen-Panoramas von Konstanz zur Zeit des Konzils hat eine wichtige Hürde genommen: Im Gestaltungsbeirat gab es einhelliges Lob für die Vorschläge des aus Konstanz stammenden und inzwischen mit einem international renommierten Büro in Berlin tätigen Architekten Matthias Sauerbruch. Sein Vorschlag, den Rundbau für das 360-Grad-Bild auf die Westseite der Schänzlebrücke zu stellen und es zur Landmarke an der Stadt-Einfahrt zu machen, wurde von Politikern und Experten gleichermaßen gelobt. Falls der Gemeinderat und Investor Wolfgang Scheidtweiler, der das Panorama ohne Zuschüsse der Stadt errichten will, die Pläne weiterverfolgen sollten, entsteht auf einer Art Verkehrsinsel eines der größten Gebäude der Stadt.

Gerüchten zufolge will Theaterintendant Christoph Nix seinen im Jahr 2020 auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängern.

Drei Jahre läuft sein Vertrag noch. Und doch geistern Gerüchte durch die Gassen, dass Theater-Intendant Christoph Nix vorzeitig um ein Jahr verlängern, seinen Ruhestand dementsprechend um ein Jahr nach hinten verschieben würde. Die Schauspieler Laura Lippmann und Georg Mehlich wurden in den Gemeinderatsfraktionen vorstellig, um die Stimmung abzuklopfen. "Das war unsere Idee, nachdem Herr Nix seine Bereitschaft signalisiert hat, weitermachen zu wollen, wenn die Stadt es denn auch wolle", erklärte Mehlich und tritt damit Vorwürfen entgegen, der Intendant habe seine Leute vorgeschickt, "weil er zu feige ist", wie ein Gemeinderat sagte. Kultur-Bürgermeister Andreas Osner erklärte gegenüber dem SÜDKURIER: "Nach jetzigem Stand der Dinge wird unser super Intendant Christoph Nix nach dem Ablauf seines regulären Vertrages in den wohlverdienten Ruhestand gehen."

Die Geschwister-Scholl-Schule wird unter Denkmalschutz gestellt, aber keiner weiß so richtig, warum.

Das Landesdenkmalamt hat die unter massivem Sanierungsstau leidende Geschwister-Scholl-Schule in Konstanz unter Schutz gestellt. Damit ist ein von Teilen des Gemeinderats geforderter Abriss und Neubau des Gebäudes ausgeschlossen. Auch für bauliche Veränderungen gelten ab sofort strenge Auflagen. Die damals richtungsweisende Schule wurde 1976 fertiggestellt, ihre Sanierung sollte nach letzten Schätzungen vor der Unterschutzstellung mindestens 28 Millionen Euro kosten. Groß ist die Sorge, dass die Sanierung nun noch teuerer und eine Erweiterung noch schwieriger werden könnte.

In der Innenstadt könnten Handynutzer jetzt besseren Empfang haben, wenn sie bei Vodafone- oder der Telekom-Kunde sind.

Der Handynetzbetreiber Vodafone setzt in der Konstanzer Altstadt eine neue Technik zur Verbesserung des Netzes ein. Damit ist Konstanz die erste Stadt in Baden-Württemberg, die Vodafone so mit seinem Netz versorgt. Kleine Funkzellen, sogenannte Small Cells, sorgen dafür, dass das Mobilfunknetz auch in den Gassen der Altstadt verfügbar ist, wo die Reichweite der üblichen Mobilfunkantennen an ihre Grenzen stößt. Künftig werden die ortsfesten Anlagen daher durch die Small Cells von Telekom und Vodafone unterstützt, zum Beispiel mit der Antenne auf der Littfasssäule an der Markstätte.

