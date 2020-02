Ein Computer, ein Mikrofon, zwei Boxen: Das sind die Zutaten, mit denen Léon Joekel seine eigenen Lieder produziert. In seinem Zimmer in Litzelstetten. „Ich habe kein Studio wie die Stars, nur Tastatur und Maus“, sagt Léon. Doch offenbar genügt diese Ausstattung: Der 17-Jährige hat bereits fünf Lieder veröffentlicht und bietet sie auf Musikplattformen an. Allein beim Musikdienst Spotify wurden seine Songs nach eigenen Angaben 100.000 Mal angehört. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr: Der Ellenrieder-Schüler arbeitet täglich an seiner Karriere.

Ein Leben voller Kunst

Eigentlich ist es nicht erstaunlich, dass Léon Joekel nur so vor Ideen sprüht: „Mein Leben war schon immer voller Kunst, das ist Teil meiner Erziehung“, erzählt der 17-Jährige. Er wuchs mit Malen, Musik und Tanz auf, bekam mit zehn Jahren seine erste Kamera geschenkt und begann, kleine Filme zu drehen.

Erste Preise – und dann schreibt er Musik

Bei einem Wettbewerb gewann er einen Schülermedienpreis für seinen Kurzfilm, und seiner Tanzgruppe verhalf er mit einem Video zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft „Dance4Fans“. Mit 13 Jahren begann Léon Joekel, eigene Lieder zu produzieren. Im Dezember 2018 kam „Traitor“ (Verräter) als erster Titel auf den Markt. „Ich habe ein Jahr lang daran gearbeitet, bis der Song aus meiner Sicht fertig war“, erzählt er.

Jedes Lied besser als das vorige

Für seinen zweiten Titel benötigte er nur noch drei Monate, sein aktuellstes Lied „Get winter away“ entstand an einem einzigen Tag. „Ich kenne mich einfach immer besser mit der Technik aus“, begründet der Schüler. Der Anspruch an sich selbst sank trotz der schnelleren Produktion aber nie: „Ich möchte jedes Lied besser machen als das vorherige.“ Manchmal schlägt er leise Töne an, dann wieder produziert er einen Song mit viel „Bumm, bumm“, wie er selbst sagt. Léon Joekel möchte Popmusik machen, aber keine Massenware.

Wer nun ins Internet geht und die Lieder anhören möchte, wird sie nicht unter dem Namen Léon Joekel finden. Urheber der Musik ist Likee. „Likee ist die Idee eines Künstlers, die ich auslebe“, sagt der Schüler. „Likee ist als Marke eingetragen, das steht auch in meinem Ausweis.“

Unterstützung durch den Vater

Aber Léon ist nicht Likee, das ist ihm wichtig. Genauso wie die Maßgabe, alles ganz allein zu machen. „Mein Vater unterstützt mich sehr, dreht mit mir auch die Videos und macht daraus fast einen Nebenberuf“, sagt Léon Joekel. Als der Schüler die Idee hatte, für ein Video morgens um fünf Uhr am Hörnle ins Wasser zu gehen und den Sonnenaufgang in Szene zu setzen, musste der Vater mit.

In Indien ist er bekannt

Léons Ehrgeiz zahlt sich aus: „Ich habe vor allem in Indien eine richtig große Reichweite in den sozialen Medien“, erzählt Léon Joekel und muss selbst ein bisschen lachen. „Die Inder stehen vor allem auf meine Tanzvideos. 50 000 Inder und 300 Konstanzer schauten sich mein beliebtestes Video an.“ Sogar einen Heiratsantrag erhielt er schon aus dem fernen Land.

Der 17-Jährige tritt bei den Konstanzer Welten auf

Aber auch in seiner Heimat hat der Künstler ein großes Ziel erreicht: Er nimmt bald an seiner ersten Show teil. Likee tritt im April bei den Konstanzer Welten auf. „Darauf habe ich lange hingearbeitet“, sagt er. „Ich kann es kaum erwarten und werde zittern und nervös sein, aber auch sehr dankbar.“ Er kündigt an, dass Likee eine spektakuläre Show abliefern wird – mit dem Fokus auf Gesang, gepaart mit Hip-Hop-Tanzeinlagen. Dazu hat er zwei Hintergrundtänzerinnen und wird auch die „auffallenden Outfits“ selbst zusammenstellen. Das Lied, das er in der Schänzlehalle präsentieren wird, gibt es noch nicht. Aber Léon Joekel ist nicht bange, dass alles rechtzeitig fertig wird. Er weiß, was er tut.

Der Künstler im Internet:

http://www.likee-music.com