Was passiert an der Reichenaustraße in Konstanz? Oder: Warum passierte dort über Wochen hinweg überhaupt nichts mehr? Ab Mitte Dezember stoppten die Arbeiten an der Baustelle rund um das Tagungszentrum Maxx-e-motion plus Hotel und Tiefgarage.

Warum passierte dort zuletzt nichts?

Die Projektverantwortlichen des Unternehmens Euroconcept geben hierfür die lange Kälteperiode als Grund an und kündigen einen baldigen Fortgang der Arbeiten an. Wie der SÜDKURIER erfahren hat, soll der lange Winter aber nur ein Grund für den Stillstand gewesen sein.

Welche Gründe soll es noch geben?

So seien unter anderem Nachunternehmer mit bereits bestehenden rechtsgültigen Verträgen von ihren Aufträgen frei gestellt worden. Eine dieser Firmen erhielt vom beauftragten Generalunternehmen, der i+R-Gruppe aus Vorarlberg, eine E-Mail, wonach alle weiteren Vorbereitungen für Arbeiten an der Baustelle zu stoppen seien.

Begründet werde dies mit Schwierigkeiten seitens des Auftraggebers. Alle bereits stattgefundenen Vereinbarungen seien vorerst hinfällig. Im Falle einer Wiederaufnahme der Bauarbeiten werde das Unternehmen informiert, heißt es in der E-Mail weiter.

Was sagt der Investor dazu?

Philipp Webler, der die Pressearbeit von Euroconcept übernommen hat, widerspricht oben genannten Vorwürfen. „Die Bautätigkeit wird laut der i+R-Gruppe noch in dieser Woche wieder aufgenommen.“ Eine Sprecherin der Vorarlberger Baufirma verweist darauf, dass die i+R-Gruppe lediglich Generalunternehmer der Projekte Maxx-e-motion und Hampton by Hilton sei. Für die Kommunikation sei allein der Auftraggeber, also Euroconcept, verantwortlich.

Wann sollen Maxx-e-motion, Hotel und Parkhaus eröffnen?

Eine aktuelle oder frühere Finanzierungslücke – dies wurde dem SÜDKURIER gegenüber von mehreren Seiten geäußert – verweist Euroconcept-Sprecher Webler ins Reich der Gerüchte. „Die offizielle Eröffnung des gesamten Ensembles wird im Frühsommer 2020 erfolgen“, kündigt er an. Nach den Ergebnissen der Recherchen des SÜDKURIER scheint die termingerechte Eröffnung der drei Teilbereiche allerdings fraglich.

Insbesondere gilt das für das Hotel der Marke Hampton by Hilton mit 183 Zimmern sowie ein Parkhaus mit mehr als 400 Stellplätzen. Beide sollten laut bisheriger Ankündigungen im Oktober dieses Jahres vorab eröffnen.

Wie lautet die Vorgeschichte des Großprojekts?

Am Standort zwischen Reichenau- und Line-Eid-Straße wollen Ernst Brümmer und dessen Prokurist Kurt Breit bereits seit Jahren ein "Zentrum für Tagungskultur" schaffen, wie es in einem aktuellen Exposé von Euroconcept heißt. Einst war als Eröffnungstermin – noch unter dem Namen Car-Emotion-Center – der Sommer oder Herbst 2015 vorgesehen. In der Folge war es zu mehreren Verzögerungen gekommen, die die Projektverantwortlichen mit Optimierungswünschen seitens der Betreiber begründeten.

Was passiert hinter den Kulissen der Baustelle?

Die „Schlechtwetterpause, bedingt durch den harten Winter mit langen Frostperioden“ sei laut Philipp Webler genutzt worden, „um im Hintergrund die Projektgesellschaften mit den entsprechenden Investoren als Gesellschafter zu bestücken“. Aktuell liefen Personalgespräche mit künftigen Führungskräften.

Bereits klar ist laut Webler, dass Ernst Brümmer über die Firma Tagungskultur Konstanz GmbH selbst Geschäftsführer des Maxx-e-motion werde. Hotel und Gastronomie sowie das Parkhaus erhielten jeweils eigene Betreibergesellschaften.

Webler kündigte ferner eine Pressekonferenz des Centermanagements in der kommenden Woche an, auf der „sämtliche Punkte abschließend kommuniziert werden“. Euroconcept bewirbt das Projekt Maxx-e-motion als "größtes Tagungszentrum in Konstanz", das durch das direkt angeschlossene Hotel der Marke Hampton by Hilton und einem Gastronomie-Konzept samt Lounge in 22 Metern Höhe mit Blick auf Konstanz ergänzt werde. Insgesamt soll das Großprojekt mehr als 73 Millionen Euro kosten.