Konstanz "Gerne auch per WhatsApp": Ärger über Ablese-Postkarte der Stadtwerke

Ein externer Dienstleister des Stadtwerke-Konstanz hat Kunden mit einer unsachgemäßen Benachrichtigung verunsichert. Die Stadtwerke wollen ihn nun zum Gespräch bitten.

Konstanz – Man muss mindestens zweimal hinschauen, um zu verstehen, worauf der Ableser der Stadtwerke Konstanz aus ist. Einiges ist durchgestrichen auf der Postkarte des Dienstleisters, der von den Stadtwerken mit der Ablesung beauftragt ist. Anderes wurde dazu geschrieben, mit Stempeln versehen oder farbig markiert. Zusammengefasst kommt dabei heraus: "Wir würden gerne Ihre(n) nebenstehende(n) Zähler telef. erfassen. Gerne auch Whatsapp/ SMS." Außerdem bittet der Ableser um ein Foto mit Namen, Adresse und Zählernummer.

"Aus unserer Sicht ist das so nicht in Ordnung", teilt Josef Siebler, Sprecher der Stadtwerke, mit. In der Gruppe "Du bist aus Konstanz, wenn..." im sozialen Netzwerk Facebook sorgte ein Bild der Postkarte für Verwirrung: Ist die überhaupt wirklich von den Stadtwerken oder ist ein Betrüger am Werk? Einige Nutzer raten, direkt zur Polizei zu gehen, da es sich um eine Fälschung handele. Andere bestätigten, dass es sich um eine echte Stadtwerke-Postkarte handelt und mutmaßen, dass es sich der Ableser wohl nur leicht machen möchte.

Josef Siebler bestätigt zwar die Echtheit. Er sagt aber auch: "Für den Fall, dass der Ableser die Bewohner nicht antrifft, erhalten diese zunächst eine Karte mit einem zweiten Termin." Der betreffende Ableser hat eine solche Karte allerdings von Hand umgeändert. Nur, wenn der Ableser auch bei einem zweiten Termin antrifft, erhalten Bewohner eine Karte mit dem Hinweis zum Selbstablesen. Allerdings nicht von Hand geschrieben, sondern maschinell als Vordruck erstellt. "Wir werden mit dem Ableser in Kontakt treten, so geht das natürlich nicht", sagt Stadtwerke-Sprecher Siebler.

In diesem Fall ist der Ableser ein externer Mitarbeiter des Konstanzer Versorgers, der sich nur nicht ganz korrekt verhalten hat. Doch zuletzt ist es häufiger zu Vorfällen mit Betrügern gekommen, die sich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgeben, um in Wohnungen zu gelangen. Polizei und Stadtwerke raten den Kunden: Lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen und versichern Sie sich im Zweifel unter der Telefonnummer (0 75 31) 803 0 rück.