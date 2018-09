von Julia Horn

Tomaten und Gurken entlang der Straße, Kürbisse im Innenhof und Gemüsebeete inmitten von Wohngebieten: Urbanes Gärtnern ist angesagt wie nie zuvor. Das gilt auch für Konstanz, sagt Naturraum- und Regionalmanagerin Julia Nestler: „In den letzten Jahren haben Urban-Gardening-Projekte hier stetigen Zulauf erfahren.“ Gärtnern in der Stadt treffe den Nerv der Zeit, erklärt die Mitarbeiterin des Umwelt- und Naturschutzvereins BUND.

Und das aus gutem Grund: Beim gemeinsamen Bewirtschaften von Grünflächen können nicht nur nachbarschaftliche Kontakte geknüpft werden, auch die Umwelt profitiert. „Grünflächen und Bäume sind für das städtische Mikroklima von besonderer Bedeutung, da sie eine neutralisierende Wirkung haben“, betont Nestler. Die Gärten böten zudem wertvollen Lebensraum für Insekten aller Art, die dort Nektarpflanzen und Brutplätze vorfinden.

Außerdem schaffe das Gärtnern in der Stadt Bewusstsein und Wertschätzung für die Produktion regionaler Lebensmittel, so die Naturraum- und Regionalmanagerin. „Das gemeinsame Gärtnern kann als Wunsch nach urbaner Selbstversorgung und als Protest gegen die industrielle Agrarwirtschaft verstanden werden.“ Dass es dabei nicht darum geht, eine möglichst große Menge zu ernten, bestätigen auch die urbanen Gärtner in Konstanz selbst.

1. Garten im Palmenhauspark

Die Adresse des Gartens im Palmenhauspark lautet Zum Hussenstein 12. | Bild: Maps4News/ Grafik: Kersten

„Wir wollen Flächen in der Stadt sinnvoll nutzen“, sagt Marlene Radolf. Die Konstanzerin ist Mitglied der BUND-Initiative „Essbares Konstanz“, die sich Ende 2016 gegründet hat. Zwei Gärten bewirtschaftet die Gruppe, die aus rund 15 aktiven Bürgern und Bürgerinnen besteht.

Felix Müller, Marlene Radolf, Britta Witt und Zimmerman Cardona von der Initiative Essbares Konstanz im Garten am Palmenhaus. Hier wachsen nicht nur Tomaten, sondern auch Reis und Mexikanisches. | Bild: Julia Horn

Auf der Fläche des BUND, im Garten des Palmenhauses, pflanzen sie neben Gurken, Tomaten und Paprika auch exotischere Arten an: Reispflanzen, das mexikanische Bohnenkraut Epazote oder die Beerenfrucht Tomatillo.

2. Garten im Innenhof des Archäologischen Landesmuseums

Am Benediktinerplatz 5, im Innenhof des Archäologischen Landesmuseums, gegenüber der Musikschule, ist dieser Garten zu finden. | Bild: Maps4News/ Grafik: Kersten

Weitere 14 Beete von der Gruppe „Essbares Konstanz“ finden sich im Innenhof des Archäologischen Landesmuseums. Auch hier gilt, dass kollektiv gegärtnert wird. Ernten dürfen auch Konstanzer, die nicht Mitglied der Initiative sind. „Die Leute sollen sehen, was wir machen“, so Radolf. Sie hofft, dass so die Wertschätzung der Menschen für Lebensmittel steigt.

3. Garten am Bismarcksteig

Der Garten am Bismarcksteig liegt in Höhe der Hausnummer 4 an der Ecke Gottfried-Keller-Straße. | Bild: Maps4News/ Grafik: Kersten

Ein ähnliches Konzept verfolgen die Gärtner am Bismarcksteig in Petershausen. Seit vergangenem Herbst schaffen sie auf einer ehemaligen Grünfläche ihre eigene grüne Oase. Zwischen der Straße und einem der Wohnhäuser steht inzwischen ein mit Bohnen beranktes Tipi, ein Insektenkasten sowie ein Kompost. In Hoch- und Gemüsebeeten wachsen Kürbisse, Zucchini und Mais.

Brigitte Habecker, Anwohnerin am Bismarcksteig, und ihr Sohn Jakob haben beim Aufbau des Gartens tatkräftig mitgeholfen. Auch Philip Taxböck, Elternteil an der Gebhardschule, war von Anfang dabei. | Bild: Julia Horn

„Für die Insekten haben wir außerdem eine Wiese mit Wildblumen“, sagt Mitinitiator Philip Taxböck. Er erklärt, dass der Garten verschiedene Akteure vereint: Lehrer und Eltern der nahe gelegenen Gemeinschaftsschule Gebhard, aber auch Anwohner des Viertels und Geflüchtete aus der Gemeinschaftsunterkunft in der Steinstraße. „Es ist eine Fläche von allen für alle.“

4. Garten am Mühlenweg

Die Fläche des Gartens am Mühlenweg befindet sich unterhalb des Hauses mit der Adresse Eichbühlstraße 1. | Bild: Maps4News/ Grafik: Kersten

Gleiches gilt für den Wollmatinger Nachbarschaftsgarten am Mühlenweg. Hier bewirtschaften nicht nur Bewohner des Viertels Anteile der Fläche, auch Geflüchtete der Anschlussunterkunft Zergle kümmern sich im Rahmen des Projekts „GemeinsamGarten“ um ihre eigenen Beete.

Angie Rother vom Projekt GemeinsamGarten erntet im Garten am Mühlenweg eine Zucchini und Kürbisse. | Bild: Julia Horn

„Wir wollen hier einen Begegnungsort auf Augenhöhe schaffen“, sagt Angie Rother, die seit 2015 als Organisatorin mit dabei ist. Bei gemeinsamen Garten-Sonntagen werde gegrillt und sich ausgetauscht.

5. Garten an der Leipziger Straße

Der Garten an der Leipziger Straße hat keine offizielle Hausnummer. Er befindet sich am Ende der Leipziger Straße an der Wendeplatte. Links vom Haus mit der Nummer 19. | Bild: Maps4News/ Grafik: Kersten

Nicht weit davon entfernt ist ein ähnliches Projekt zu Hause. Denn: Ebenfalls international geht es im Nachbarschaftsgarten in der Leipziger Straße zu. „Bei uns gärtnern Menschen mit griechischen, italienischen und kosovarischen Wurzeln“, erzählt Christine Agorastos, Vorsitzende des Vereins „Miteinander in Konstanz“ und selbst Nachbarschaftsgärtnerin.

Christine Agorastos ist Vorsitzende des Vereins „Miteinander in Konstanz“ und zugleich Nachbarschaftsgärtnerin an der Leipziger Straße. | Bild: Julia Horn

Besonders für Menschen ohne eigenen Garten sei das Angebot eine gute Alternative. So müssten diese nicht auf selbst angepflanztes Gemüse verzichten: „Das schmeckt einfach am besten“, sagt Christine Agorastos bei einem Vor-Ort-Termin.

So kann man mitmachen Wer bei der Gärtnergruppe „Essbares Konstanz“ mitmachen will, kann sich an essbares-konstanz@posteo.de wenden. Marcus Weber steht als Ansprechpartner bei den Gärtnern am Bismarcksteig unter weber@gebhard.schulen.konstanz.de zur Verfügung. Für die Gärten von „Miteinander in Konstanz“ bestehen Wartelisten für eigene Beete. Vormerkung unter info@miteinander-konstanz.de. Informationen zum Projekt „GemeinsamGarten“ gibt es unter gemeinsamgarten@posteo.de.

