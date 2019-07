Im „kosmischen“ Raum der Stephansschule kauern und liegen Kinder vor ihren Arbeitsteppichen. Zwei Mädchen studieren an einem Modell die verschiedenen Arten von Zähnen. Im Gang kniet ein Junge vor Satzreihen. Er bezeichnet mit Symbolen die verschiedenen Wortarten.

Die Kinder arbeiten selbständig und still. Sie wirken völlig versunken in ihre Tätigkeit. Sie haben selbst entschieden, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen. Ihnen stehen dafür ausgeklügelte Materialien-Sets zur Verfügung, mit denen sie selbständig Aufgaben bearbeiten können, und Lehrer, die sie dabei unterstützen, ein Problem selbst zu lösen.

Ein Arbeitsleben für das freie Lernen von Kindern

Renate und Andreas Hipp haben sich ihr Arbeitsleben dafür eingesetzt, dass Kinder so frei lernen können. Beide gehören zu den Pionieren der Montessori-Pädagogik in Konstanz – sie in den 29 Jahren als Leiterin des Montessori-Kinderhauses, er in den 28 Jahren als Leiter der Stephansschule mit den Montessori-Klassen. Bald sind beide im Ruhestand.

Vom Montessori-Kurs in Weingarten zur Antreiberin in Konstanz

„Ich bin durch meine Frau zu Montessori gekommen“, sagt Andreas Hipp rückblickend. Diese hatte die Montessori-Pädagogik in ihrer Ausbildung als Erzieherin kennengelernt und war begeistert: „Ich habe gleich gesagt: Das ist mein Weg.“ Es dauerte bis zur Kinderpause, bis sie ihn tatsächlich einschlug.

Zusammen mit neun weiteren Erzieherinnen aus Konstanz belegte Renate Hipp einen Montessori-Kurs in Weingarten. Die Ausgebildeten wurden zu Antreiberinnen der Reformpädagogik in Konstanz. Mit ihrer Montessori-Begeisterung steckte Renate Hipp ihren Mann an.

Sie setze Montessori-Übungen und Montessori-Materialien auch im Privathaushalt für die Erziehung ihrer beiden Kinder ein. Andreas Hipp sagt, ihn habe beeindruckt, wie das Montessori-Lernen jedem Kind die Zeit und Förderung gebe, die es benötige, und wie die Reformpädagogik auf die Fähigkeiten der Schüler vertraue, selbst die passenden Themen zu auswählen. Er habe sich so etwas auch für die Schule gewünscht.

Erste Klasse für neue Form der Pädagogik als Projekt an der Stephansschule

Damals war der gebürtige Konstanzer Hipp Konrektor der Hebel-Schule in Singen. Zu dieser Zeit drängten in Konstanz Eltern, die ihre Kinder im ersten Montessori-Kindergarten hatten, auf die Fortsetzung der Montessori-Bildung in der Schule. Sie hatten Erfolg. Die Stadt sei offen gewesen für pädagogische Vielfalt, sagen Renate und Andreas Hipp übereinstimmend.

1989 wurde an der Stephansschule die erste Montessori-Klasse als Modell-Projekt eingerichtet. Als die Stephansschule 1991 einen neuen Rektor suchte, sah Andreas Hipp „die große Chance“, sich dort für die Reformpädagogik einzubringen. Der Lehrer, der heute auf 43 Dienstjahre in fast allen Schularten blickt, bewarb sich mit Erfolg.

An der Stephansschule wird in gemischten Altersklassen gelernt

Heute lernen zwei Drittel der Klassen an der Stephansschule nach Montessori, seit 1994 in bewusst altersgemischten Jahrgängen. Die Älteren sollen die Jüngeren unterstützen, deshalb sitzen Erst- und Drittklässler zusammen sowie Zweit- und Viertklässler. Bis heute haben Eltern an der Stephansschule die freie Wahl zwischen Montessori- oder klassischem Unterricht.

Eine Schulglocke an der Stephansschule? Gibt es nicht.

Wobei sich die Freiarbeit längst in allen Klassen durchgesetzt habe, wie Andreas Hipp sagt. In seinem Schulhaus gibt es seit 1993 keinen Gong mehr, der das Ende einer Schulstunde anzeigt. Die individuelle Zeit-Einteilung innerhalb des Unterrichts sei möglich und erwünscht. Mit den Montessori-Klassen habe sich auch das Klima im Schulhaus grundlegend verändert.

Man achte mehr aufeinander. Der Flur sei inzwischen für alle Klassen auch zum Arbeitsraum geworden, und alle seien gefordert, dort einander nicht zu stören.

Ab dem Ruhestand: Tätigkeit als Dozenten für Weiterbildungen

Es habe aber auch Widerstände gegeben: „Montessori war recht unbekannt. Es gab Vorbehalte.“ Das Schul-Kollegium habe viel Aufklärungsarbeit geleistet, um Befürchtungen zu nehmen, dem Kind würden beim freien Lernen zu wenige Inhalte vermittelt. Die Sorge sei unberechtigt, sagt Andreas Hipp.

Montessori fördere vielmehr zusätzlich Schlüsselqualifikationen wie das Arbeiten und Organisieren im Team. Viele schätzten das. Die Nachfrage an Montessori-Unterricht sei höher als die Stephansschule decken könne, sagt er. Er hätte die Stephansschule gern zur reinen Montessori-Schule umgebaut mit Lernangeboten auch in weiterführenden Jahrgängen. Vielleicht gelinge das den Nachfolgern.

Renate und Andreas Hipp wollen beide auch im Ruhestand als Dozenten für die Weiterbildung nach Montessori aktiv bleiben.

Das sind Andreas und Renate Hipp

Renate Hipp, Leiterin des Montessori-Kinderhauses. | Bild: Rindt Claudia

Renate Hipp war 29 Jahre lang Leiterin des Montessori-Kinderhauses in Konstanz. Die Erzieherin bildete sich früh nach Montessori weiter, und engagierte sich später selbst in der Montessori-Weiterbildung. Sie sagt, der frühkindlichen Erziehung komme eine besondere Bedeutung zu: „In den ersten sechs Jahren wird der Koffer fürs Leben gepackt.“ Erzieher sollten für ihre Basisarbeit besser entlohnt und der Beruf so auch für Männer attraktiver werden.

Andreas Hipp, Leiter der Konstanzer Stephansschule. | Bild: Kirsten Astor

Andreas Hipp war 28 Jahre lang Rektor der Stephansschule und baute die Montessori-Pädagogik dort aus. Er blickt auf 43 Jahre Erfahrung als Grund- und Haupt und Realschullehrer. 23 Jahre lang war er auch geschäftsführender Leiter der Grund-, Werkreal- und Realschulen in Konstanz. Er hatte im Schwerpunkt Mathe und Musik studiert und seine musikalischen Fähigkeiten vielfach in die Schule eingebracht, etwa 2016, als er mit der Stephansschule das Musical Räuber Bruno inszenierte.