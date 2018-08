Konstanz vor 1 Stunde

Gemeinderat haut die Bremse rein: In Stromeyersdorf soll es nicht noch ein Hotel geben

Klare Entscheidung in der Sondersitzung mitten in der Sommerpause: Der Bauherr, der den bisher für Büros und Labors genutzten Bau in der Lohnerhofstraße 7 in Konstanz in ein Hotel mit Dachterrasse umwandeln will, kann seine Pläne vorerst nicht weiterverfolgen.