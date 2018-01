Konstanz Geld für die Strandbäder in den Vororten: Das ändert sich in Litzelstetten, Dingelsdorf und Wallhausen

Geld für die Strandbäder in den Vororten: Das ändert sich in Litzelstetten, Dingelsdorf und Wallhausen

In die Strandbäder auf dem Bodanrück wird investiert. Das Angebot ist für die Besucher weiterhin gratis, doch nicht alle Wünsche können berücksichtigt werden.

Einwohner und Gäste schätzen die Strandbäder in Litzelstetten, Dingelsdorf und Wallhausen, zumal das Angebot für sie gratis ist. "Das bleibt auch so", stellt Robert Grammelspacher, Geschäftsführer der Bädergesellschaft, fest, fügt aber an: "Eintritt verlangen wir nicht, dennoch ist das Angebot nicht kostenlos." Die Bädergesellschaft investiert jedes Jahr in Sanierungsmaßnahmen. Allein für das Strandbad Litzelstetten werden in diesem Jahr 87.000 Euro ausgegeben.

Rund 205.000 Besucher nutzten 2017 die drei Strandbäder auf dem Bodanrück. Größter Beliebtheit erfreut sich das Strandbad Wallhausen, das 107.600 Kinder und Erwachsene besuchten. Bislang habe es auf der Liegewiese ein Ungleichgewicht zwischen Schatten- und Sonnenzonen gegeben, so Grammelspacher. Die Bädergesellschaft hat jetzt für rund 16.000 Euro 40 neue Bäume gepflanzt, darunter Eichen, Birken, Weiden. Darüber hinaus wurde die Südfassade der DLRG-Wachstation für rund 8000 Euro saniert. Es werden weitere Metallsitzbänke bestellt.

Vorschläge und Kritik

Christoph Müller (SPD), Ortschaftsrat in Dettingen-Wallhausen, regte an, den Kinderspielbereich mit Geräten, wie einem Wasserspielplatz nach Radolfzeller Vorbild, auszustatten und ein Kombifeld für Handball-Beach-Soccer einzurichten, während Helga Griesmeier (CDU) bezüglich der oft matschigen Parkplatzwiese nachfragte, ob eine Ertüchtigung des Weges möglich sei.

Aus naturschutzrechtlichen Gründen dürfte die Realisierung dieser Wünsche kaum möglich sein, mutmaßen Robert Grammelspacher und Ortsvorsteher Roger Tscheulin. Gleichwohl wird Grammelspacher die Anregungen prüfen, ebenso wie Roger Tscheulins Wunsch nach mehr Umkleidemöglichkeiten.

Kritik gab es am Kiosk, der häufig geschlossen sei. Eine Einflussnahme sei nicht leicht, so Tscheulin. "Aufgrund des Investorenmodells ist eine Brauerei dazwischen geschaltet." Gleichwohl könne der Teilort froh sein, "wenn ein Betreiber ein Konzept hat, mit dem er über die Runden kommt." Für Wallhausen sei dieses Gastronomieangebot wichtig, nachdem die Wirtschaft Bodensee zugemacht habe.

Höchste Investition ins Litzelstetter Bad

Die größte Investitionssumme – "87.000 Euro", so Grammelspacher – kommt in diesem Jahr dem Litzelstetter Strandbad zu Gute, das im Jahr 2017 von 32.600 Badefreudigen genutzt wurde. Auf der oberen Liegewiese werde die Drainage erneuert, damit das Beachvolleyballfeld nicht dauernd unter Wasser stehe, und der Platz aufgearbeitet. Für diese Maßnahme kalkuliert Grammelspacher 30.000 Euro ein. "Die naturschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Genehmigungen liegen vor", sagt er.

Probleme gab es 2017 mit dem Kinderplanschbecken. Der PVC-Boden habe sich gewölbt, so dass Kinder gestürzt seien. Als Notmaßnahme habe man das Problem mit Sandsäcken gelöst. Jetzt werde "die Neuerstellung im alten Stil", die 30.000 Euro kostet, umgesetzt. Ein neues Kinderbecken wäre mit 100.000 Euro zu teuer gewesen. Für eine neue Abdeckung für das Becken werden zusätzlich 10.000 Euro ausgegeben.

Gastro-Überdachung in Litzelstetten ist zu teuer

Nach wie vor wünschen sich einige Litzelstetter, allen voran die stellvertretende Ortsvorsteherin Brigitte Fuchs, eine Überdachung für die Gastronomieterrasse. Grammelspacher findet jedoch, dass Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis stünden.

Gut gepflegt ist auch das Dingelsdorfer Strandbad, das 2017 etwa 64.600 Besucher anlockte. Robert Grammelspacher ist stolz auf seine Mitarbeiter, "die sich engagiert für die Pflege einsetzen. So trägt jedes Strandbad eine persönliche Handschrift." In Dingelsdorf sind keine großen Veränderungen geplant. Lediglich der Uferweg wurde für etwa 8000 Euro aufgearbeitet und der Zaun am Kiosk gegen ein Tor ausgetauscht.

Saison 2017

Aufgrund der Witterungsbedingungen gab es 2017 einen Besucherrückgang. Im September kam kein Badegast in eines der fünf Konstanzer Strandbäder. Allein die drei Strandbäder auf dem Bodanrück wurden 2017 von 204.800 Badegästen besucht. Strandbad Horn: 224.500 Gäste (Vorjahr: 272.000); Strandbad Wallhausen: 107.600 Gäste (2016: 112.500); Strandbad Dingelsdorf: 64.600 Badegäste (2016: 66.000); Strandbad Litzelstetten: 32.600 Gäste (2016: 34.200); Rheinstrandbad: 30.704 Gäste (2016: 32.896).