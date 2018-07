Am 19. Juli soll der Gemeinderat den Nachfolger von Christoph Nix als Intendant am Konstanzer Stadttheater wählen. Der Kulturausschuss tagt heute, um sich ein Bild von den drei verbliebenen Kandidaten zu machen – zwei Einzelpersonen sowie ein Duo, das sich die Intendanz teilen möchte. Der Ausschuss stimmt darüber ab, ob alle drei Bewerbungen am 19. Juli zur finalen Abstimmung im Gemeinderat erscheinen sollen oder nur eine oder zwei. Beides in nicht-öffentlicher Sitzung.

Warum eigentlich nicht-öffentlich?

Nachdem der SÜDKURIER im Juni exklusiv berichtete, dass sich unter anderem Olaf Strieb, Intendant der Landesbühne Niedersachsen Nord in Wilhelmshaven, für den Posten in Konstanz bewarb und dass diese Personalie bereits für scharfe Kritik bei den Künstlern sorgte, ist nun strikte Geheimhaltung die Devise. Der Grund: "Abgelehnte Bewerber müssen geschützt werden", wie Rathaus-Pressesprecher Walter Rügert auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt. Der Gemeinderat habe dies im März so beschlossen.

Abgelehnte Bewerbungen

Olaf Strieb ist nach Informationen dieser Zeitung nicht mehr im Rennen. Auch das aus dem aktuellen Führungsteam gebildete Bewerberquartett ist gescheitert. Es hatte aus dem Leiter des Jungen Theaters, Ingo Putz, dem Dramaturg Daniel Grünauer, dem Referenten von Christoph Nix, Daniel Morgenroth, sowie der externen Dramaturgin Heike Frank bestanden. Daniel Morgenroth kann die Ablehnung bis heute nicht verstehen: "Unser Konzept war innovativ, gut und mutig", sagt er. "Vielleicht hat der Konstanzer Kulturausschuss doch nicht so viel Mut wie gedacht."

Ein Ehepaar hat sich beworben

Die drei Bewerber sind laut SÜDKURIER-Informationen qualitativ hervorragend. Das Duo soll ein Ehepaar sein: ein Intendant sowie eine Dramaturgin aus einem anderen Haus im Land. Bei den beiden übrigen Bewerbern soll es sich um eine Frau und einen Mann handeln. Das passt zur öffentlichen Ausschreibung: "Die Stadt Konstanz ist daran interessiert den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen.

Bewerbungen geeigneter Frauen werden daher begrüßt. Eine Teilung der Stelle ist grundsätzlich möglich." Bei der Suche war ein externer Personaldienstleister beteiligt.

Dreistufiges Verfahren

Die Stelle des Intendanten am Stadttheater wird nach der Spielzeit 2019/2020 frei. Für die Ermittlung einer geeigneten Persönlichkeit gibt es ein dreistufiges Verfahren. Die Findungskommission hatte alle Bewerbungen gesichtet und eine engere Auswahl getroffen. Der nächste Schritt, die persönliche Vorstellung im Kulturausschuss, erfolgt am Donnerstag. Im Juli, nach erneuter persönlicher Vorstellung, entscheidet der Gemeinderat über die Nachfolge von Christoph Nix. Im März beschloss der Rat, Vorstellung und Wahl nicht-öffentlich durchzuführen – lediglich die Ausschreibung war öffentlich.

