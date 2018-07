Der Verein Theaterfreunde Konstanz stößt bei der Wahl des Nachfolgers von Christoph Nix an seine Grenzen: Die Erste Vorsitzende Barbara Gerking-Dönhardt hatte zwar bei der Findungskommission eine beratende Funktion, doch als es gestern in den Kulturausschuss zur nächsten Vorauswahl ging und wenn am 19. Juli die eigentliche Wahl im Gemeinderat ansteht, dann war und ist sie wie die Öffentlichkeit außen vor. "Ich hätte die Kandidaten gerne noch einmal gesehen, wie sie sich vor den Menschen vorstellen, die sie dann wählen sollen", sagt sie. "Doch leider hat der Gemeinderat beschlossen, dass auch wir nicht dabei sein dürfen."

Sie versteht zwar, dass die Stadt die Bewerber schützen möchte – im Fall einer Ablehnung erfährt der aktuelle Arbeitgeber, dass er oder sie sich auf eine andere Stelle beworben hat, "doch andererseits ist es für jeden drei finalen Bewerbern eine große Ehre, sich unter 81 Bewerbern durchgesetzt zu haben in die Endausscheidung. Das alleine ist doch ein Bonus bei zukünftigen Bewerbungen", ist sie überzeugt.

Die übrigen Beteiligten verteidigen den Ausschluss der Öffentlichkeit, der vom Gemeinderat beschlossen wurde. Der Schutz der Person stünde über allem, so Bürgermeister Andreas Osner: "Außerdem leiden wir unter einem dramatischen Mangel Spitzenfachkräften. Und die bewerben sich nur, wenn sie wissen, dass der Vorgang nicht-öffentlich ist. Daher möchten wir als Stadt uns den Weg nicht selbst verbauen". Außerdem sei die Nicht-Öffentlichkeit "ein Zeichen von Respekt gegenüber dem Gemeinderat".

Barbara Gerking-Dönhardt kennt die drei verbliebenen Bewerbungen – eine Frau, ein Mann und ein Duo, das sich die Leitung teilen möchte. "Sie sind alle prima. Ich bin überzeugt davon, dass wir eine tolle neue Intendanz bekommen – egal, wer es sein wird." Sie verbrachte wie die übrigen Mitglieder der Findungskommission zweimal fünf Stunden im Rathaus, um sich ein genaues Bild von den acht Bewerbern zu machen, die es in Runde zwei schafften.

In dieser Kommission sitzen außerdem: Christa Albrecht, Leiterin der Chancengleichheitstelle, drei Mitglieder des Stadttheaters, Felix Lachnit, Vorsitzender des Personalrats, eine Vertretung des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, ein Vertreter des Kanton Thurgau als Zuschussgeber, Gernot Mahlbacher, Vorsitzender der Volksbühne, Ulrich Khuon, Präsident des Deutschen Bühnenvereins, sowie jeweils ein Vertreter der Gemeinderatsfraktionen.

Unter den verbliebenen Bewerbern wählt der Gemeinderat am 19. Juli in nicht-öffentlicher Sitzung den oder die Nachfolger für Christoph Nix ab Sommer 2020. Ob noch ein, zwei oder alle drei Bewerbungen nach der gestrigen Sitzung des Kulturausschusses übrig sind – darüber schwiegen die Mitglieder. Andreas Osner sagte nur so viel: "Der Kulturausschuss hat in großer Einmütigkeit eine gute Entscheidung getroffen." Nur die Öffentlichkeit – die soll davon bitteschön nichts erfahren.

Die Ausschreibung Die Stadt sucht laut der öffentlichen Ausschreibung "Position eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, die derzeitig hohe künstlerische Qualität des Konstanzer Stadttheaters fortzuführen und einen attraktiven, lebendigen Theaterbetrieb für die Zukunft zu sichern. Um diese Aufgabe wahrnehmen zu können, verfügen Sie über eine umfassende künstlerische Theatererfahrung. Besonderen Wert legen wir auf die Befähigung zur organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung des Theaters".

