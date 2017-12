Konstanz Gegenstück gesucht: Wenn die eine Socke fehlt, bleibt die andere einsam im Kleiderschrank

Das Sockenpaar in die Wäsche geworfen und danach ist nurnoch eine da? Kennt jeder. Ein nicht ganz ernst gemeinter Nachruf auf alle einsamen, hinterbliebenen Socken, die deshalb nur im Kleiderschrank herumliegen.

Menschen vermissen ja allerlei Dinge. Allen voran werden in Haushalten Socken vermisst. Nach jeder Wäsche muss mehrfach kontrolliert werden, wo denn nun der verschwundene Strumpf abgeblieben ist. Liegt er noch in der Wäschetrommel? Oder hat er sich vielleicht in einer der Hosen versteckt? Viele dieser Suchaktionen enden im Nichts. Was bleibt, ist eine einzelne, einsame Socke. Ohne ihr Gegenstück blüht ihr ein trauriges Schicksal: Sie bleibt für immer ungeliebt im Schrank zurück. So ist das mit den Dingen, die es nur im Paar gibt – Handschuhe, Ohrringe, Schuhe. Ist der eine Teil verloren, ist der andere nichts mehr wert.

Vor kurzem hing im Hausflur ein Zettel – ein Nachbar vermisste ganze zwölf Paar Schuhe, die vor seiner Haustür standen. Gut, immerhin sind die Schuhe als Paare verschwunden. Das ist äußerst rücksichtsvoll im Hinblick auf die ansonsten voneinander getrennten Schuhe. Auf dem Zettel an der Haustür bat der Nachbar um Rückgabe der Schuhe. Eine waschechte Vermisstenmeldung also. Am nächsten Tag war der Zettel dann wieder weg. Die Schuhe sind scheinbar wieder aufgetaucht. Vielleicht passten sie dem Dieb nicht. Die Hauptsache ist, dass sie nun wieder zurück sind. Es ist doch schön zu wissen, dass vermisste Dinge auch wieder auftauchen können. Also, liebe gepunktete Lieblingssocke, die einsame Socke im Kleiderschrank und ich vermissen dich. Komm zurück.