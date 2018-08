Was tun, wenn's brennt? In den Konstanzer Ortsteilen: länger warten. Das ist zynisch, aber schon heute Realität für knapp 7000 Menschen der Außenbezirke. Dass sie bis zu fünf Mal so lange auf die Feuerwehr oder den Rettungsdienst warten müssen als ihre Mitbürger in der Innenstadt, ist bedenklich bis lebensgefährlich und kaum vermittelbar. Die Verwaltung merkt richtig an, dass sich die Fahrtzeiten auch bei weiteren Tempolimits nicht wesentlich ändern werden. Das befreit sie jedoch nicht von ihrer Verantwortung: Eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Das ist kein hehres Ziel, sondern Landesgesetz.

Die Stellungnahmen der Feuerwehr und Rettungsdienste zu den geplanten Verkehrsänderungen beschreiben ein Symptom: Konstanz platzt aus allen Nähten, auch auf der Straße. Anders als in der Innenstadt können weder Wollmatingen noch Petershausen vom motorisierten Verkehr befreit werden, irgendwo müssen die knapp eine Million Fahrzeuge pro Tag entlang. Nach Wunsch der dort Lebenden: möglichst langsam und damit sicher, ruhig und emissionsarm. Nach Wunsch von Rettern: schnell genug, um ihr Durchkommen nicht weiter zu erschweren.

Für Politik und Verwaltung gilt es, die unterschiedlichen Ziele – Städtebau und Umwelt auf der einen, Sicherstellung der Hilfsfristen auf der anderen Seite – sorgfältig zu gewichten. Die Bürger nach den Sommerferien per Befragung ins Boot holen zu wollen, ist ein erster Schritt. An einem zweiten wird es mittelfristig dennoch kein Vorbeikommen geben: Konstanz benötigt zukünftig einen weiteren Standort für die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Mit Blick auf das starke Bevölkerungswachstum durch die Gebiete Hafner und Gerstäcker kommt dafür nur Wollmatingen infrage.

