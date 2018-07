Autos, die sich durch Gruppen von Fußgängern drängeln und teils dreist direkt vor den Marktständen parken: Das soll es auf dem Konstanzer Stephansplatz künftig nicht mehr geben. Die Stadtverwaltung setzt einen Antrag der Freien Grünen Liste um. Jeweils dienstags und freitags zwischen 7 und 13.30 Uhr sperren demnach die Technischen Betriebe gleich die Abbiegespur auf der Laube so ab, dass eine Zufahrt zum Stephansplatz nicht mehr möglich ist, lautet die Lösung von Bürgeramt und Amt für Stadtplanung und Umwelt.

Gegen 8 Uhr morgens und mittags ist es am schlimmsten

Damit reagiert die Verwaltung nicht nur auf Beschwerden von Bürgern. Eigene Ermittlungen hätten auch gezeigt, dass viele Eltern gegen 8 Uhr morgens und zur Mittagszeit trotz der Marktstände auf den Platz fahren, um ihre Kinder zur angrenzenden Stephansschule zu bringen. Der Gemeindevollzugsdienst habe mehrfach an Markttagen kontrolliert, heißt es in einer Vorlage der Stadtverwaltung. Im Gespräch mit der Leitung der Stephansschule habe man vereinbart, dass die Eltern noch einmal angesprochen werden sollten.

Beim Weinfest klappt es auch: Die Verwaltung will die Zufahrt zum Stephansplatz jetzt zweimal pro Woche ganz sperren – wegen des Wochenmarkts. Dieses Jahr beginnt das Weinfest übrigens am Mittwoch, 25. Juli. | Bild: Aurelia Scherrer

Allerdings ist das Vertrauen auf einen Erfolg von Gesprächen offenbar nicht sehr groß. Die Behörden wollen nun die Zufahrt zum Platz ganz sperren – genau so, wie dies jedes Jahr beim Weinfest auch praktiziert wird. Marktbeschicker, Anwohner und Lieferanten können dann dienstags und freitags nur noch bis 7 Uhr direkt auf den Stephansplatz fahren, bis 10 Uhr müssen sie eine Alternative suchen, zm Beispiel durch die Paradies- oder Zollernstraße. Nach 10 Uhr ist das Befahren der Fußgängerzone ohnehin nicht mehr erlaubt.

Stadt will, dass Navis den Stephansplatz nicht mehr als Parkplatz anzeigen

Gut möglich ist aber, dass gerade Auswärtige immer wieder vor einem Rätsel stehen werden. Denn außerhalb der Marktzeiten bleibt der Stephansplatz ein Parkplatz und ist auch in den Navigationsgeräten für Autofahrer so hinterlegt. Auf die Navi-Firmen sei man zugegangen, so die Stadtverwaltung, mit dem Ziel, den Parkplatz ganz aus den Daten herauszunehmen. Das Rathaus habe aber "keinen Einfluss darauf, inwieweit dies dann tatsächlich umgesetzt wird."

