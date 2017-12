Konstanz Gefühlte Wahrheit: Wir haben den kältesten Winter seit Jahren - oder doch nicht?

Mit dem Wintereinbruch kommt auch das jährliche Gerücht, der Winter sei kälter als die bisherigen. Aber stimmt das?

Weiße Gehsteige und Chaos auf den Straßen – am vergangenen Wochenende hat es in Konstanz zum ersten Mal richtig geschneit. Und sobald die ersten Schneeflocken fallen, die Autoscheiben gekratzt werden müssen und es in der Wohnung ohne Heizung zu kalt ist, bricht auch die jährliche Panik aus: Der Winter in diesem Jahr ist nun wirklich ganz besonders kalt. Aber ist das wirklich wahr? Ein Blick auf die vergangenen Winter seit 2000 in Konstanz hilft.

Im Oktober dieses Jahres sah noch alles nach einem goldenen Herbst aus, immerhin gab es laut dem Wetteranbieter Wetterkontor in der Summe über den ganzen Monat verteilt 141,3 Stunden Sonnenschein. So viel Oktobersonne bekamen die Konstanzer in den letzten 17 Jahren sonst nie zu sehen. Nur der Oktober im Jahr 2006 kam mit etwa 130 Sonnenstunden auf einen annähernd hohen Wert.

Nach dem herbstlichen Oktober wurde es im November dann schnell kühler: 5,3 Grad im Durchschnitt – die Temperaturen haben sich also im Vergleich zum Vormonat halbiert. Doch kein Grund zur Panik: Mit Blick auf die Vorjahre zählt der diesjährige November ins obere Drittel. Mit einem Niederschlag von 74,8 Litern pro Quadratmeter zählt der diesjährige November zu den niederschlagshohen Monaten der vergangenen zehn Jahre. Im November 2002 gab es mit 116,5 Litern pro Quadratmeter besonders viel Regen. Das andere Extrem bildet ein Niederschlagswert von nur 0,6 Litern pro Quadratmeter im November 2011 – der als der trockenste November seit Beginn der Wetteraufzeichnung in die Geschichte eingeht.

Der Dezember vor einem Jahr brachte Konstanz 1,1 Grad im Durchschnitt. Auf die milden Jahre 2014 und 2015 (3,7 Grad) folgte damit ein etwas kälterer Winter. Seit 2000 lag der Durchschnittswert im Dezember aber nur ein einziges Mal unter dem Gefrierpunkt: Im Jahr 2010 gab es einen kalten Durchschnittswert von -0,6 Grad. Bisher bewegt sich das Mittel im Dezember innerhalb der ersten Tage bei 0,7 Grad – der Start in den Dezember ist in diesem Jahr also relativ frisch.

Im vergangenen Jahr geriet der Dezember vor allem durch seine Trockenheit in die Schlagzeilen: Es gab nur 2,8 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das sind nur 4,9 Prozent der durchschnittlichen Regenmenge von 57 Litern pro Quadratmeter. Die Folgen waren niedrige Wasserstände am Bodensee und Rhein. Damit ist der vergangene Dezember in der Region der trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Wert für den diesjährigen Dezember liegt bisher schon bei 36,6 Litern.

Doch kein so kalter Winter?

Insgesamt gab es in der gesamten Zeit nur wenige Extreme, kaum besonders kalte Temperaturen, kaum besonders viel Niederschlag. Auch in diesem Winter gab es bisher nur eine Auffälligkeit – und zwar eine äußerst Warme: es gab ungewöhnlich viele Sonnenstunden im Oktober. Die aktuellen Temperaturen im Dezember sind zwar etwas kälter als in den vergangenen Jahren, aber nur minimal. In den nächsten Tagen kann der Temperaturdurchschnitt des Dezembers sogar nochmal steigen: Wetterkontor sagt Temperaturen von bis zu neun Grad vorher. Da soll nochmal jemand behaupten, der Winter wäre der kälteste seit Jahren.