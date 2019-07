Es ist der Samstag vor der Wahlt in Konstanz. Birgit Albert ist voller Vorfreude. Sie ist Mitglied im Kreisvorstand der Grünen in Konstanz. Ihrer Partei werden bei Europa- und Kommunalwahl sehr gute Ergebnisse vorausgesagt. Die Klimabewegung Fridays-for-Future trägt die Grünen zu neuen Umfragehöhen.

Doch dann, am frühen Nachmittag, erreicht Birgit Albert eine Bildnachricht auf ihrem Smartphone – der Inhalt ist brisant.

Bild: privat

Ein Bekannter hat ihr die Nachricht geschickt. Sie zeigt ein vermeintliches Grünen-Wahlplakat mit der Aufschrift „Polizei entwaffnen, für sichere Straßen“. Das Plakat sieht optisch und stilistisch auf den ersten Blick wie ein Plakat ihrer Partei aus, ist in Wahrheit aber eine Fälschung.

„Ich war entsetzt, wie viel kriminelle Energie da jemand reinsteckt, um die Wähler zu verunsichern“, sagt Birgit Albert.

Birgit Albert, Kreisvorsitzende der Grünen. | Bild: privat

Stecken Rechtsradikale hinter den Fake-Plakaten?

Die Plakate wirken professionell auf Albert, die Aktion von langer Hand geplant. Es sei ganz klar darum gegangen, die Grünen zu diskreditieren und Wähler zu täuschen, erklärt die Kreisvorsitzende der Grünen im Rückblick.

Später erfährt Birgit Albert, dass einen Monat zuvor im bayrischen Donauwörth optisch ähnliche Fake-Plakate an einer Grünen-Parteizentrale aufgetaucht sind. Dort bekannte sich die sogenannte Identitäre Bewegung (IB) zu der Aktion.

Die IB wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft, auch in Konstanz und am Bodensee ist die völkisch-nationalistische Gruppierung als Identitäre Bewegung Schwaben aktiv. Aufsehen erregte die IB in Konstanz zuletzt mit der Verhüllung der Imperia.

Was ist die Identitäre Bewegung? Der Verfassungsschutz stuft die Identitäre Bewegung (IB) als „rechtsextremistisch“ ein. Seit 2016 war die IB „Verdachtsfall“, seit Kurzem nun steht sie unter der vollen Beobachtung des Inlandsgeheimdienstes. Die IB, ursprünglich in Frankreich entstanden, tauchte bereits 2010 das erste Mal in Deutschland auf. 600 Mitglieder rechnet der Verfassungsschutz ihr heute zu. Die auf medienwirksame Aktionen spezialisierte Gruppe ist Teil eines weit verzweigten Netzwerkes der sogenannten Neuen Rechten. Personell gibt es immer wieder Verschränkungen zwischen IB und der Alternative für Deutschland, auch biografische Kontinuitäten zwischen IB und militanten Nazi-Organisationen sowie der NPD sind nachgewiesen. Die IB grenzt sich nach außen hin vom „klassischen“ Rechtsextremismus ab, offiziell auch von Gewalt. Doch der Rassismus der IB ist alter Wein in neuen Schläuchen. Moderne Begriffe wie der „Große Austausch“, „Remigration“ und „Enthnopluralismus“ können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die IB danach strebt, Menschen mit außereuropäischem Migrationshintergrund verächtlich zu machen und aus der Gesellschaft auszuschließen. Das Feindbild der IB sind vor allem der Islam und die vermeintliche Invasion von Geflüchteten. Für die „Jugend ohne Migrationshintergrund“, wie die IB-Aktivisten sich selbst nennen, können Menschen einer vermeintlich nicht-europäischen Herkunft niemals Teil einer europäischen Kultur sein. Für den Verfassungsschutz sind das Verstöße gegen das Grundgesetz, weil sie darauf abzielen, bestimmte Menschen von demokratischen Rechten und demokratischer Teilhabe auszuschließen.

Bild: Logo IB Schwaben

Wer ist der Urheber der Fake-Plakate in Konstanz? Diese Frage ist bis heute nicht beantwortet.

Am Samstag vor der Europa- und Kommunalwahl geht es für den Kreisvorstand zunächst um Schadensbegrenzung; darum, einem falschen Eindruck bei den Wählern entgegenzuwirken. Mitglieder der Grünen schwärmen aus, um die Fake-Plakate zu beseitigen. Darunter unter anderem solche mit der Aufschrift: „Wir schaffen Deutsch als Amtssprache ab, um keine Nationalitäten zu benachteiligen“.

Oder Plakate mit dem Slogan „Für eine Gesellschaft ohne alte weiße Männer“ mit dem Konterfei des Grünen Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin.

Bild: Lukas Ondreka

Auf den Plakaten findet sich eine Spur nach Konstanz

Am Ende des Tages übergibt der Kreisvorstand der Grünen in Konstanz etwa 15 Plakate der Polizei. Die ist bereits seit einigen Stunden eingeschaltet, die Staatsanwaltschaft in Konstanz prüft zu diesem Zeitpunkt einen möglichen Straftatbestand.

Birgit Albert weist die Beamten der Polizei auch auf eine mögliche Spur hin. Die Plakate sind zur Befestigung auf Kartons geklebt. Auf mindestens einem dieser Kartons ist ein Etikett mit einer Lieferadresse angebracht.

Bild: Lukas Ondreka

Der Lieferschein auf den Karton ist notdürftig mit einem spitzen Gegenstand verkratzt, die Adresse nur schwer leserlich.

„Felix-Wankel-Straße 10, 78467 Konstanz„: So viel lässt sich ausmachen, wie mehrere Mitglieder der Grünen auf Anfrage bestätigen. Die Adresse ist keine Unbekannte in Konstanz: Hier sitzt das Unternehmen Schwarz Außenwerbung, genauer: dessen Logistikzentrum.

Bild: Lukas Ondreka

Es kein Geheimnis, dass bei dem auf Plakatwerbung spezialisierten Unternehmen ein mutmaßlicher Aktivist der Identitären Bewegung arbeitet.

Lokale Antifa-Aktivisten haben Dominik Böhler als „Ortsgruppenleiter“ der IB in Konstanz und Mitarbeiter der Firma Schwarz Außenwerbung im Internet zu erkennen gegeben. Doxing nennt sich diese umstrittene Methode, bei der Daten von etwa politischen Gegnern zusammengetragen und veröffentlicht werden.

Auf der Internetseite der Identitären Bewegung Schwaben präsentiert sich mutmaßlich Dominik Böhler gemeinsam mit anderen Aktivisten der Bewegung.

Dominik Böhler, gemeinsam mit anderen Aktivisten der Identitären Bewegung Schwaben. | Bild: Screenshot

Stammt der Karton vom Gelände der Firma Schwarz Außenwerbung? Ist Domink Böhler Mitarbeiter? Und ist er Aktivist der rechtsextremen IB?

Ein Gespräch mit dem Chef der Firma Schwarz

Es ist ein früher Mittwochmorgen, Christoph Schwarz, Firmenchef von Schwarz Außenwerbung, möchte Stellung nehmen. Er und sein Vertriebsleiter nehmen an einem großen Konferenztisch im dritten Stock der Firmenzentrale in Konstanz Platz.

Seine Firma habe mit den Fake-Plakaten nichts zu tun gehabt, stellt er eingangs klar. Die falschen Grünen Plakate seien weder vor Ort gedruckt noch von hier aus in Auftrag gegeben worden. Das habe eine firmeninterne Untersuchung ergeben, erklärt der Unternehmer.

Bild: Lukas Ondreka

Wie er sich erkläre, dass ein Etikett mit der Adresse seines Logistikzentrums auf der Rückseite der Fake-Plakate gefunden wurde?

Besagter Karton sei durch sein Logistikzentrum gegangen, sagt Christoph Schwarz. Dort kämen täglich viele Kartons verschiedenen Inhalts an, auch von der Druckerei „teNeues“, deren Name auf dem notdürftig zerkratzten Etikett auf einem der gefälschten Wahl-Plakate zu lesen ist. Die meisten dieser Kartons würden laut Schwarz nach der Bearbeitung in einem großen Recycling-Container auf dem Gelände entsorgt.

Der Karton der Fake-Plakate könne von Firmenfremden aus dem Container gestohlen worden sein, sagt der Firmenchef. Oder er könne auf dem Gelände des Recycling-Unternehmens Hämmerle, das den Container regelmäßig abhole und den Inhalt entsorge, entwendet worden sein.

Christoph Schwarz sagt im Laufe des Gesprächs auch: „Ich kann nicht für jeden Mitarbeiter die Hand ins Feuer legen.“ Und dass der Altpapiercontainer auch für sämtliche Angestellte zugänglich sei.

Bild: Lukas Ondreka

Der Firmenchef bestätigt, dass Dominik Böhler im Vertrieb des Unternehmens arbeite. Er identifiziert den jungen Mann auf dem Foto von der Internetseite der Identitären Bewegung Schwaben. Böhler sei ein beliebter und zuverlässiger Mitarbeiter. Dass sein Mitarbeiter in der IB Aktivist sei, habe er erst vor Kurzem erfahren.

Als Unternehmer dürfe er nicht die politische Gesinnung seiner Mitarbeiter prüfen. Er wolle sich aber über die Ideologie der IB informieren. Und, erklärt Christoph Schwarz, grundsätzlich habe sein Unternehmen nichts mit rechtsradikalem Gedankengut zu tun.

Darf ich als Arbeitgeber politischen Extremisten kündigen? Sympathien von Arbeitnehmern mit extremistischen, jedoch nicht verbotenen Parteien oder Vereinigungen rechtfertigt arbeitsrechtlich im Regelfall keine Kündigung. Auch eine Unterstützung oder Mitgliedschaft in solchen Organisationen ist zunächst kein Kündigungsgrund. Die Grundrechte des Arbeitnehmers wie etwa die Meinungsfreiheit stehen dem entgegen. Aus diesem Grund können private Arbeitgeber bei der Einstellung etwa kein rechtlich verbindliches Bekenntnis zur Verfassung verlangen. Im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern, die von ihren Mitarbeitern ein Bekenntnis zur „freiheitlich demokratischen Grundordnung“ verlangen dürfen. Auch wenn es Arbeitgeber zunächst nichts angeht, was ihre Mitarbeiter in ihrer Freizeit machen, müssen sie dennoch nicht alles dulden. Es braucht für eine Kündigung allerdings eine arbeitsrechtlich belastbare Argumentation, warum die politische Einstellung das Arbeitsverhältnis nachhaltig stört. Dies kann etwa dann sein, wenn der Betriebsablauf gestört wird, weil Kollegen sich weigern, mit einem politischen Extremisten zusammenzuarbeiten. Oder dann, wenn sich betreffender Mitarbeiter im Unternehmen fremdenfeindlich äußert. Auch wenn der Mitarbeiter dem Ruf des Unternehmens schadet, weil seine Werte nicht im Einklang mit den Werten des Unternehmens stehen, kann eine Kündigung gerechtfertigt sein.

Im Gegenteil: Schwarz Außenwerbung unterstütze kulturelle und politische Initiativen, die für eine vielfältige Gesellschaft eintreten würden. Das Unternehmen habe bereits mehrfach den Christopher Street Day in Konstanz unterstützt. Und für ein Afrika Festival sei Schwarz als Sponsor aktiv.

Das Telefonat mit IB-Mitglied Dominik Böhler

Nach dem Firmenbesuch wird sich Dominik Böhler melden. In der Vergangenheit haben Aktivisten der Identitären Bewegung mehrere Interviewanfragen des SÜDKURIER ausgeschlagen.

Jetzt ist alles anders. Christoph Schwarz hat versprochen, seinem Mitarbeiter ein Gespräch nahe zu legen. Dominik Böhler liefert. Der mutmaßliche Rechtsextremist ruft aus dem Urlaub an, mit unterdrückter Nummer.

Bild: Screenshot/ Lukas Ondreka

Er nehme das Gespräch auf, stellt Dominik Böhler zu Beginn des Telefonats klar. Das Interview dauert nicht lange: Ja, er sei in der Identitären Bewegung aktiv. Er trete unter anderem im Namen der IB an Infoständen auf. Eine leitende Funktion, wie im Internet behauptet, habe er aber nicht, sagt Böhler.

Mit der Entwendung der Kartons oder den Fake-Plakaten habe er nichts zu tun, sagt er. Und andere Aktivisten der Gruppierung? Er wisse nichts davon, dass diese involviert gewesen seien. „Ich kann nicht für alle sprechen“, fügt er hinzu. Kurz darauf ist das Gespräch beendet.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Die Polizei hat indes die Ermittlungen nach den Urhebern der falschen Grünen-Plakate eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Konstanz erklärt auf Anfrage per Email, dass kein Straftatbestand festgestellt werden konnte.

Bild: Screenshot/ Lukas Ondreka

Am Telefon führt der leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth aus: Das Aufhängen gefälschter Plakate sei nicht strafbar. Wählertäuschung liege nach Paragraf 108a des Strafgesetzbuches nur dann vor, wenn der Wähler direkt bei der Stimmabgabe, also in der Wahlkabine, manipuliert werde. Es handle sich um eine Gesetzeslücke.

Auch darüber hinaus habe es keine Anhaltspunkte für Ermittlungen gegeben, der konkrete Inhalt der Fake-Plakate sei unter anderem nicht volksverhetzend.

Grünen sehen Gefahr für Demokratie

Die Grünen kommen zu einer anderen Einschätzung. Ein Jurist in den eigenen Reihen habe Strafanzeige gestellt, sagt Kreisvorstand Birgit Albert. Man sei der Überzeugung, dass Wählertäuschung nicht nur im Wahllokal, sondern auch davor stattfinden könne. Und dass der entsprechende Paragraf Spielraum lasse. Der Kreisvorstand hat kürzlich ebenfalls Strafanzeige wegen Wählertäuschung gestellt.

„Wenn da noch nicht einmal ermittelt wird und Leute, die so etwas machen, ungestraft davon kommen, dann ist da ja geradezu eine Einladung“, sagt Birgit Albert und fügt hinzu: „Nach der Wahl ist vor der Wahl.“