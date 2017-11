Konstanz Gedenkschmuck eines Stolpersteins wahrscheinlich mutwillig zerstört

Jedes Jahr im November gedenken hunderte Menschen den Opfern der Reichspogromnacht 1938 und allen Konstanzern, die durch das Nazi-Regime Leid ertragen mussten. Hierfür werden die sogenannten Stolpersteine geputzt und mit Kerzen und Blumen geschmückt. Dieser Schmuck wurde aber im Paradies immer wieder zertreten, wie eine unserer Leserinnen erschüttert feststellen musste.

Die Stadt leistet einen wichtigen Beitrag zum Gedenken der Opfer im Dritten Reich. Ein Beispiel ist die Verlegung von Stolpersteinen. Mehr als 200 Messingquader sind bereits in den Asphalt eingelassen und bislang hat die dahinter stehende Initiative aus der Bevölkerung keine Abneigung gegen das Projekt erfahren. Ein Vorfall erschüttert allerdings eine SÜDKURIER-Leserin.

Nachdem Konstanzer Bürger am 9. November, dem Gedenktag an die Reichspogromnacht von 1938, die Stolpersteine geputzt und mit Kerzen und Rosen versehen hatten, fiel ihr an einer Stelle in der Zasiusstraße im Paradies eine mutwillige Zerstörung auf. Als solche definiert die Leserin eine ihrer Ansicht nach absichtlich zertretene Kerze und zerstörte Rose – und das mehrfach, denn sie habe wiederholt den Stein neu mit Schmuck versehen.

"Beschämend", erklärt sie gegenüber der Redaktion. An der Zasiusstraße liegt ein Stolperstein für Max Moch. Die Nationalsozialisten haben ihn in der Reichspogromnacht nach Dachau deportiert. Er durfte eineinhalb Monate später nach Konstanz zurückkehren. Vermutlich starb er nach mehreren Deportationen im Konzentrationslager Auschwitz.

Katrin Brüggemann, Sprecherin der Initiative "Stolpersteine – Gegen Vergessen und Intoleranz", war der Fall an der Zasiusstraße nicht bekannt. Sie spricht allerdings von einem großartigen Umgang der Konstanzer mit dem Projekt: "Wir haben sehr viel positive Resonanz bekommen." Als Erfolg und Wertschätzung bezeichnet sie das Engagement der 145 Bürger, die am 9. November an den mehr als 200 Gedenkquadern eine Mahnwache abgehalten haben. Die Steine liegen an den letzten selbst gewählten Wohnorten der von den Nazis verfolgten, verschleppten und ermordeten Menschen.