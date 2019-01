Wie fahren Sie umweltbewusst? Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen vermeiden. So lautet einer der beiden richtigen Antworten auf Frage Nummer 1.5.01-110 des amtlichen Katalogs für die Theorie-Prüfung in der Fahrschule. Möglichst gleichmäßig und vorausschauend fahren, Gaspedal und Bremse möglichst wenig im Wechsel betätigen: Diese Regeln gelten nicht erst seit der Diskussionen um Feinstaub- und CO2-Belastung auf deutschen Straßen.

Für Autofahrer auf der Bundesstraße 33 zwischen Allensbach und Konstanz ist es aber durch die Baustelle nicht so einfach, sich an diese spritsparende und umweltschonende Regel zu halten.

Tempo 50 an der Reichenau-Waldsiedlung: Warum eigentlich?

So wurden sie zuletzt nach Ende der Baustelle an der Einmündung zur Reichenau-Waldsiedlung in Fahrtrichtung Konstanz weiter auf Tempo 50 hingewiesen – obwohl bereits freie Fahrt bestanden hat.

Ein fälschlicherweise nicht abgeräumtes Schild zur Begrenzung der Geschwindigkeit sorgte um den Jahreswechsel für Verwirrung auf der B 33. Es ist nicht das einzige Mal auf einem kurzen Streckenabschnitt, dass Verkehrsteilnehmer ihr Tempo anpassen müssen. | Bild: Oliver Hanser

"Das entsprechende Schild hätte eigentlich schon kurz vor Weihnachten abgeräumt werden sollen", räumt Robert Kloker von der Neubauleitung Singen am zuständigen Regierungspräsidium Freiburg ein. Das Limit stammte noch aus der Zeit, als sich die Baustelle bis zur Kindlebild-Kreuzung hinzog.

"Wegen eines Krankheitsausfalls beim ausführenden Unternehmen", so Kloker, standen die Schilder zur Begrenzung auf 50 km/h allerdings auch noch bis in den Januar hinein, und schienen dabei wie vergessen. Das führte dazu, dass etliche Autofahrer trotz des zumindest theoretischen Verbots frühzeitig aufs Gaspedal drückten.

Mittlerweile ist das Schilder-Relikt abgeräumt und es gelten für einen kurzen Abschnitt – auch offiziell – maximal 100 km/h, bis wieder auf 70 km/h heruntergebremst werden muss; inklusive der Radarfalle nach der Kindlebildkreuzung auf Höhe des Flugplatzes.

Der stationäre Blitzer wurde 2016 vor dem Hintergrund in Betrieb genommen, dass an dieser Stelle immer wieder teils schwere Unfälle passierten. In den ersten acht Monaten waren dort bereits rund 29.000 Autofahrer geblitzt worden, etwa alle zwöf Minuten einer.

Mehr als ein halbes Dutzend Änderungen des Tempolimits auf wenigen hundert Metern Strecke

"Dass man an solchen Knotenpunkten die Geschwindigkeit drosseln muss, ist nicht ungewöhnlich", sagt Robert Kloker. Fraglich bleibt, warum das 70-km/h-Limit kurz darauf wieder auf 100 km/h angehoben wird, obwohl die Verkehrsteilnehmer ab dem Ortseingang von Konstanz auf 60 km/h abbremsen müssen.

Auch die aktuelle Lösung könnte daher eine vorläufige sein, wie auf dem Regierungspräsidium zu hören ist. Die momentane Geschwindigkeitsregelung auf der B 33 soll im Zuge des Neubaus überprüft werden. Für Autofahrer scheint es schwer nachvollziehbar, warum sie ihre Geschwindigkeit auf einer Strecke von wenigen hundert Metern mehrfach ändern sollen – zwischen Hegne und Konstanz zeitweise sieben Mal.

"Natürlich versuchen wir, die Verwirrung auf einem minimalen Niveau zu halten", erklärt Robert Kloker. Verzögerungen wie bei dem nach Weihnachten unnötig stehen gebliebenen Tempo-50-Schild sollen der Einzelfall bleiben. Doch im Zuge der Bauarbeiten seien kurzfristige Änderungen der Geschwindigkeit nicht zu vermeiden.

"Wir haben durch den Ausbau der B 33 das Problem, dass wir uns an den zuvor bestehenden Regelungen bei der Straßenführung und damit auch der Beschilderung orientieren müssen", sagt Kloker.