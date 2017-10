vor 1 Stunde Michael Buchholz Exklusiv Konstanz Ganz nah an den Weltstars: Wenn sich im Kinosaal der Opernvorhang hebt

Live-Übertragungen von Opern, Konzerten oder Ballettaufführungen in Kinos erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit. Ganz nah ist das Publikum an den Stars der Metropolitan Opera oder der Berliner Philharmoniker. Wer hinter die Kulissen der Südwestdeutschen Philharmonie schauen will, ist im Internet gut aufgehoben.