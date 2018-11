Konstanz Mandalas malen statt Mathe machen: Warum der Lehrermangel Konstanzer Kindern, Eltern und Lehrern gleichermaßen schadet

Pensionäre werden zurückgeholt. Schulleiter stopfen Löcher im Stundenplan. Schüler malen Mandalas in Vertretungsstunden. Warum? Weil es selbst in einer attraktiven Stadt wie Konstanz zu wenig Lehrer gibt. Vor allem an Grundschulen und besonders in diesem Jahr ist das Problem groß. Wieso das? Das Schulamt ist ratlos. Jetzt wehren sich Eltern und Lehrer gemeinsam.