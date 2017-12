Konstanz Fund der anderen Art am Oberlohn: Polizei sucht Besitzer von kuriosem Roller

Fund der anderen Art am Oberlohn: Polizei sucht Besitzer von kuriosem Roller

Die Polizei hat in der Max-Stromeyer-Straße in Konstanz einen vier Meter langen Tretroller entdeckt. Vermutlich wurde er selbst zusammengebaut. Jetzt werden die Besitzer des ungewöhnlichen Fundstücks gesucht.

"Auffällig und offensichtlich selbst gebaut", so bezeichnet die Polizei Konstanz einen am Samstagabend gegen 22.45 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße auf einem Radweg gefundenen Roller. Fraglich sei, ob Partygänger den vier Meter langen Roller dort einfach geparkt hatten, oder ob er gestohlen wurde. Auf einem Bild, das die Polizei veröffentlicht hat, ist das kuriose Fundstück mit vier bunten Lenkern und mehreren Tröten zu sehen. Nun sucht die Polizei Zeugen, insbesondere die Eigentümer. Sie können sich ans Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (0 75 31) 995-2222 wenden.