Das Bildungszentrum Konstanz macht ein breites Angebot an Veranstaltungen. Die behandelten Themen gehen dabei bewusst über die Religion hinaus.

Wer hier einen Bibelkurs oder eine Einführung in den Katechismus der Katholischen Kirche erwartet, wird erst einmal enttäuscht. Zwar steht unter dem Bildungswerk-Logo in kleiner Schrift "der Erzdiözese Freiburg", doch eine Anstalt zur Bekehrung der Menschen ist es nicht. Und soll es auch gar nicht sein, sagt Ulrich Büttner.

Er leitet das Bildungswerk und verantwortet ein Semesterprogramm von Februar bis August, in dem es eine Erbrechtsakademie, Informationen für Eltern mit pubertierenden Kindern, eine Whisky-Verkostung und einen Vortrag "Himmlischer Sex" gibt. "Unser Angebot ist bewusst niederschwellig", sagt Büttner, "es ist eine von vielen Möglichkeiten, sich der Kirche zu nähern."

Vom Leserkreis bis hin zur Whisky-Verkostung

Alles in allem sind es mehrere hundert Termine, die das Bildungszentrum anbietet. Dazu gehören Leserkreise, in denen jede Woche oder jeden Monat unter kundiger Leitung ein literarisches Werk besprochen wird. Gleich zwei Reihen unter dem Titel "Kleine Akademie" beschäftigen sich einmal mit dem Schwerpunktthema "Deutschland im Aufbruch – von 1945 bis zur Wende" und einmal mit "Licht und Schatten aus dem Osten – die Kultur des Orients". In einer weiteren Serie will das Bildungswerk "Die Welt des Unerklärlichen" ausleuchten – und dabei auch mancher Legende und manchem Aberglauben bewusst gesicherte wissenschaftliche Fakten entgegensetzen.

Da, sagt Büttner, ist der kirchliche Markenkern dann doch zu spüren. Wie zu vielen anderen Terminen auch, ist es der Bildungszentrums-Leiter selbst, der als Referent wirkt. Von Hause aus ist er Geschichts- und Politiklehrer, und allein seine Themen im Halbjahresprogramm lassen ihn als eine Art Universalgelehrten erscheinen. "Nein, nein", wehrt er bescheiden ab, "ich habe einfach viele Interessen und das Glück, dass ich mir viele Fakten schnell merken kann."

Und er betont: "Ich spreche natürlich nur zu Themen, von denen ich wirklich etwas verstehe." Dennoch bleibt der Bogen von der Rote Armee Fraktion (RAF) über "Esoterik – Hintergründe und Gefahren eines 'modernen' Weltbildes" bis "Bildung – was ist das überhaupt und warum ist sie so wichtig" noch immer beeindruckend.

Angebot ist für Jeden erschwinglich

Die Besucher schätzen das Angebot des Bildungszentrums und halten der kirchlichen Einrichtung trotz eines in Konstanz enormen Wettbewerbs durch Hochschulen, Volkshochschule und viele anderen Träger die Treue. Ein Grund dafür ist Büttner selbst, der nicht nur über "Das Phänomen UFO – Realität oder Fiktion" anschaulich und lebhaft berichten kann, sondern auch über "Bitte nach Ihnen – die Geschichte des Guten Benehmens". Hinzu kommt, dass die Eintrittspreise von in der Regel sechs Euro günstig sind.

Für nur zwei Euro pro Nachmittag gibt es auch spirituelle Nahrung beim Bildungszentrum: Die "Akademie der älteren Generation", sorgfältig geplant von Gottfried Eckmann, rückt auch Glaubensfragen in den Mittelpunkt. Seelsorge, Ökumene, die Kunst des Hoffens und eine Betrachtung über das Pilgern in der heutigen Zeit sind ebenfalls im dicken Programmheft vermerkt.

Das gesamte Programm des Bildungszentrums gibt es im Büro am Münsterplatz 11 sowie auch im Internet: www.bildungszentrum-konstanz.de

Die Höhepunkte

„Vom befreienden Umgang mit Fehlern“ mit Ordensschwester Teresa Zukic: Mittwoch, 11. April, 20 Uhr, Domschule im Kreuzgang des Münsters

„Franziskus – Kämpfer im Vatikan“ mit dem Journalisten und Vatikan-Korrespondenten Andreas Englisch („Bild“): Freitag, 4. Mai, 19 Uhr, Münster

„Wertewandel in unserer Gesellschaft?“, Vortrag des früheren Abtprimas des Benediktinerordens Notker Wolf: Dienstag, 19. Mai, Münster.