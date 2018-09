Sarah Hartmann will nur ihre "persönliche subjektive Meinung" wiedergeben. Darüber, wie sich Stadträtin Christine Finke (Junges Forum Konstanz) in der Öffentlichkeit äußert. Hartmann, so nennt sich der Absender zumindest in einer E-Mail an alle Stadträte (bis auf Finke) und die Bürgermeister der Stadt Konstanz, ist der Ansicht, "dass diverse Veröffentlichungen ihrerseits für das Ansehen der Stadt Konstanz unzuträglich sind". Gemeint ist ihre Tätigkeit als Autorin und Bloggerin und die daraus entstandene Öffentlichkeit als eine Stimme alleinerziehender Mütter.

Vorwurf: Privater Rachefeldzug schädigt Ansehen "der schönsten Stadt der Welt"

Finkes Situation als Alleinerziehende sei sicher schwierig und sie mache dort "eine gute Arbeit", räumt die vermeintliche Sarah Hartmann ein. Ihre E-Mail, die der Redaktion vorliegt, soll daher lediglich dafür sorgen, "dass das Ansehen der schönsten Stadt der Welt nicht durch irgendwelche zu persönlichen Offenbarungen und private Rachefeldzüge von Frau Dr. Finke beschädigt wird". Als Beispiele dafür ist die E-Mail mit mehreren Tweets, Facebook-Postings und Links zu Blog-Beiträgen Christine Finkes angereichert.

Aufforderung: Finke soll nichts Persönliches mehr berichten, solange sie Stadträtin ist

Hartmann legt den Konstanzer Politikern und der Stadtverwaltung nahe, Finke dazu zu bewegen, nichts Persönliches zu berichten. "Zumindest nicht, solange sie noch Stadträtin ist." Nur ein nett gemeinter Hinweis einer besorgten Bürgerin aus Konstanz, also? Finke glaubt daran nicht.

"Ich würde mich schwer wundern, wenn das aus Konstanz kommt. Auch wenn der Absender das behauptet. Das deutet für mich auf die frauenfeindliche Szene hin." Die vermeintliche Sarah Hartmann jedenfalls gibt an, Finke nur wenige Male beim Einkaufen gesehen zu haben.

Finkes Reaktion: Diese Form der E-Mail hat eine neue Dimension

Allen voran auf Twitter, dort hat Finke mittlerweile mehr als 12.000 Follower, sorgt ihre teils heftige Wortwahl für Provokation. Fast täglich erhalte sie E-Mails und Kommentare mit weit üblerem Inhalt, sagt sie. In den sozialen Medien blockiere sie mehrmals täglich Nutzer, die ihre Hass-Kommentare schicken.

Die E-Mail der angeblichen Sarah Hartmann sei jedoch eine neue Dimension, sagt Finke. "In dieser Form gab es das noch nie. Sich alle Adressen der Stadträte und Bürgermeister zu besorgen – da steckt ja auch ein enormer Aufwand dahinter."

Reaktionen von Stadträten: "Ehrenamt kann niemanden den Mund verbieten"

Auf die E-Mail reagiert hat Ratskollege Jan Welsch (SPD). Er wolle nicht dulden, dass Finke denunziert werde, sagt er. Nichts anderes stecke seiner Meinung nach hinter der angeblich besorgten Stimme. Auch er geht davon aus, sagt Welsch, "dass es sich wohl eher um einen Verfasser als um eine Verfasserin handelt".

Auf seiner Facebook-Seite hat er sich deshalb entschlossen, seine Antwort an Sarah Hartmann zu veröffentlichen. Christine Finke habe mit ihren Veröffentlichungen dabei geholfen, auf soziale Missstände insbesondere für alleinerziehende Mutter hinzuweisen.

Ihre Tweets, räumt auch Welsch ein, mögen Geschmackssache sein. Der SPD-Mann weist aber darauf hin, "dass auch das Ehrenamt niemandem den Mund verbieten kann". Außerdem gebe es weder zwischen Bürgermeistern und Stadträten, noch zwischen diesen untereinander eine Weisungsbefugnis zu ihrem Verhalten. Abschließend lädt er Sarah Hartmann – oder wer sich dahinter verbirgt – noch zum persönlichen Treffen ein, sollte sie wirklich Konstanzer Bürgerin sein.

Die Stadtverwaltung sieht sich nicht in der Veranlassung auf die Forderung einzugehen. Diese sei "so absurd, dass sich jegliche Antwort erübrigt", teilt Rathaus-Sprecher Walter Rügert mit. Vielmehr hat Uli Buchardt hat Christine Finke ermuntert. Ihre Arbeit sehe er, "soweit ich sie kenne und wenngleich ich oft nicht Ihrer Meinung bin als Bereicherung für die Stadt, nach innen wie nach außen", schreibt er der Stadträtin in einem Brief. Auf eine erneute Kandidatur – die nächste Gemeinderatswahl findet im kommenden Jahr statt – freue er sich.

Christine Finkes Strategie: Nicht persönlich nehmen

Christine Finke wüsste zwar gerne, um wen es sich beim Absender der E-Mail handelt. Von einer Anzeige sieht sie aber ab. "Ich habe mich dazu beraten lassen und die Wortwahl ist neutral genug, um nichts oder nur wenig Zielführendes dagegen unternehmen zu können", sagt sie. Persönlich könne sie solche Aktion nicht mehr nehmen, sondern sehe es "fast schon wissenschaftlich nüchtern. Ich werde in diesem Fall zum Hassobjekt für ein größeres Thema."

