Konstanz vor 1 Stunde

Frühjahr 2020 statt Herbst 2019: Der Umbau des Bahnhofplatzes wird zur Geduldsprobe

Aus dem geplanten Start zu Umwandlung des Platzes in eine autofreie Zone wird es nichts. Das bestätigt Stephan Fischer, Verkehrsplaner der Stadt Konstanz. Als Grund für die Verzögerung um voraussichtlich sechs Monate führt er die vorrangigen Arbeiten am Sternenplatz an.