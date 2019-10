27 Kinder im Alter von neun bis elf Jahren wollen wissen, was noch so alles geht in der Küche. Die meisten haben schon erste Erfahrung mit Handreichungen in der elterlichen Küche gesammelt. Bei den Europa-Miniköchen lernen sie innerhalb von zwei Jahren mehr Eigenständigkeit. Auf der Insel Mainau wurden sie eingekleidet und standen anschließend erstmals in einer professionellen Küche.

Die zehnjährige Marie hatte am ersten Tag Pech. Ihre Mutter hatte offensichtlich eine falsche Uhrzeit per E-Mail erhalten. So wurde Marie zu ihrem Bedauern erst mit Kochjacke, Knöpfen, Halstuch, Schürze und Baseballcap eingekleidet, als ihre Mitstreiter bereits Kürbissuppe, Kürbisravioli und Kürbis-Apfel-Marmelade kochten und im Gastraum schon Cocktails gemixt und Servietten fachgerecht gefaltet hatten. Trotzdem bekam Marie wie alle anderen ein eigenes Messer, einen professionellen Sparschäler, ein Spätzlebrett mit Schaber, eine Stoffserviette und einen Hartschalenkoffer zur Aufbewahrung. „Weil ich kochen lernen möchte und weil mir das Spaß macht“, sagt sie über ihre Motivation. „Ich helfe manchmal meiner Mutter beim Kochen. Am liebsten schneide ich Gemüse. Ich habe schon einmal mit meiner Freundin Brot aus Hefeteig gebacken. Das ist auch was geworden. Mein Lieblingsessen sind Nudeln mit Bolognese-Soße.“

„Ich will halt kochen lernen, damit ich selbstständig bin und nicht immer darauf fokussiert bin, dass mir jemand mein Essen macht. Und weil es Spaß macht“, begründet der elfjährige Torben seine Teilnahme. Er kann schon mehr als nur eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben. Bei selbstgemachten Pizzen hat er schon mitgeholfen. Charlotte weiß aus der Zeitung von den Miniköchen. „Ich finde das interessant und habe Lust dazu“, erklärt sie. Zu Hause, gibt sie nach einem langgezogenen „Jaaaaa“ zu, „helfe ich nicht so oft in der Küche“.

Gesunde Ernährung vermitteln

Erfinder der Europa-Miniköche ist Jürgen Mädger aus Bartholomä im Ostalbkreis. Außer dem Thema Gesundheit sollen die Kinder für eine gute Ernährung in einer intakten Umwelt sensibilisiert werden. Dazu gehört auch regionales Bewusstsein. Und: „Die Kinder werden spielerisch auch mit der Bedeutung einer beruflichen Ausbildung konfrontiert“, sagt Mädger. Die IHK erkenne den Lehrgang als zweijähriges Seminar zur Berufsorientierung an.

„Ich habe schon Nudeln gekocht und Karotten und Tomaten geschnitten“, berichtet Grecia Maria. „Mein Stiefpapa arbeitet in der Hafenmeisterei. Als ich mal dort war, hat der Chef gemerkt, dass mir das gefällt und mir die Miniköche vorgeschlagen“, erzählt die Neunjährige. „Ich finde Kochen einfach schön“, schwärmt Felix (9). „Ich koche schon zu Hause, wie Spaghetti aglio olio e peperoncino“, berichtet Torben (11). „Ich wende am liebsten Pfannkuchen“, sagt ein Namensvetter von Felix. Siri (10) und ihre Schwester waren bei einer Infoveranstaltung auf die Miniköche aufmerksam geworden. „Wir waren begeistert, und da haben wir uns gleich angemeldet“, erzählt sie.

Zlatko hat einen Cocktail gemixt, mit Zitronensaft, Ananassaft, braunem Zucker und zerstoßenem Eis. „Das war nicht so schwer“, sagt er selbstbewusst. „Der ist lecker. Wir durften einmal ganz kurz probieren“, ergänzt er. „Die Cocktails dürft ihr nicht gleich trinken“, hatte Mainaus Küchenmeister Herbert „Brandy“ Brand gemahnt. „Es ist schön, mit jungen Menschen zu arbeiten, richtig toll. Wir bringen ihnen bei, mit frischen und saisonalen Sachen zu arbeiten, aber auch Fische zu filetieren und Spargel zu schälen.“ Im ersten Jahr sei für die Miniköche sehr vieles noch sehr neu, „aber im zweiten Jahr werden sie richtig pfiffig“, erläutert er.