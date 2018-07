Heute geht es. "Ein normaler Morgen", beschreibt Uwe Fidaschek. Es ist 6 Uhr früh und der Mitarbeiter der Konstanzer Bädergesellschaft steht mit einem Dampfstrahler in der öffentlichen Toilette des Freibads Horn.

Video: Brumm, Benjamin

An einem ganz normalen Morgen, wie diesem ersten nach Ferienbeginn, hatte er zunächst die Überreste der Nacht beseitigt. Leere Toilettenpapierrollen auf dem Boden, Creme-Tuben und Verpackungsmüll sind darunter die appetitlicheren und erklären, warum er für diesen Teil seiner Arbeit Gummihandschuhe bis zu den Ellenbogen trägt.

"Teils zentimeterhoch Fäkalien auf den Toilettensitzen"

Wenn es kein normaler Morgen ist, sind die Toilettensitze "teils zentimeterhoch mit Fäkalien verunreinigt", erklärt Robert Grammelspacher, Geschäftsführer der Bädergesellschaft und Fidascheks Chef. "Männer und Frauen schenken sich da wenig," führt er noch an. Fidaschek nickt und sagt mehr hoffend als wissend: "Wenn sich jeder so verhalten würden, wie zuhause, wäre alles gut."

Meinung Party-Exzesse am Konstanzer Hörnle: Wer so feiert, dem fehlen Sinn und Verstand von Benjamin Brumm Lesen Sie auch

Gar nichts gut war für Fidaschek kürzlich am Seezugang im FKK-Bereich. Der Mittfünfziger ist kein aufgeregter Mensch, er macht am Hörnle sein Ding – und das gerne. "Auch weil es immer wieder ein 'Dankeschön' dafür gibt, vor allem von Stammgästen," sagt er.

Die ersten schwimmen im See, Uwe Fidascheks Arbeit geht erst so richtig los

Während einige gerade die ersten Züge schwimmen, widmet sich Fidaschek nach eineinhalb Stunden Toilettenreinigung zusammen mit einem zweiten Mitarbeiter den übrigen Aufgaben: rund 40 Mülleimer leeren, Abfall und Zigarettenstummel vom derzeit arg vertrockneten Rasen auflesen. Überkorrekt ist Fidaschek nicht. Legen Gäste ihren Müll neben die grünen Metalleimer, weil sie voll sind, "dann nehme ich das natürlich trotzdem mit". Der Wille zähle.

Bild: Brumm, Benjamin

"So drastisch war das früher nie"

Allenfalls Zeuge von Mutwille wird er beim Aufsammeln von Glasscherben. Dass er derentwegen einmal die Polizei rufe, habe sich Fidaschek trotz einer "gefühlt zunehmenden Rücksichtslosigkeit" nicht vorstellen können. "Die Situation war einfach extrem, so drastisch war das früher nie", beschreibt Fidaschek. Derart viele zerschlagene Glasflaschen lagen vor einigen Tagen am FKK-Seezugang, dass er rot-weißes Flatterband aufspannte und einen Hinweis anbrachte.

Bild: Brumm, Benjamin

"Achtung! Scherben im Wasser" steht auch an diesem Morgen noch dort. Die Polizei Konstanz hatte daraufhin Zeugen um ihre Beobachtungen gebeten – bislang ohne Ergebnis.

Nicht weit vom Spielplatz entfernt: Zeugnisse einer Nacht

Auch an diesem Morgen trüben zerschlagene Wodka-Flaschen, zerbrochene Schnapsbecher aus Plastik, halbvolle Tetra-Paks mit Weinmischgetränken, Mehrwegflaschen und Kronkorken den Aufgang der Sonne aus dem Obersee direkt unter dem Hörnle-Spielplatz.

Bild: Brumm, Benjamin

Bädergesellschaftschef Robert Grammelspacher liest einige Scherben auf, schüttelt den Kopf und fragt: "Was ist das für ein völliger Unsinn, Flaschen zu zerschlagen?"

Bild: Brumm, Benjamin

Hörnle ist nicht der einzige Problempunkt am See

Die Antwort kennt er und sie gilt nicht nur fürs Hörnle. Beschwerden über Scherben und Müll in den Uferbereichen nehmen derzeit trotzdem wieder zu. Eine Nutzerin auf Facebook etwa teilte kürzlich ein Bild ihrer unerfreulichen Sammlung vom Ufer der Seestraße.

Darauf zu sehen: Dutzende Kronkorken und mehrere Likörfläschchen, laut der Nutzerin herausgefischt aus "nicht einmal zwei Quadratmetern See". Zwei Tage später haben mehr als 100 Personen darauf reagiert. Ihr See allgemein, und ihr Hörnle im Speziellen, bedeuten den Konstanzern viel.

Die Schließung des Hörnle über Nacht? Theoretisch möglich, praktisch undenkbar

Ins größte Strandbad am Bodensee kommen schnell 4500 Personen pro Tag, die Spitzenwerte reichen auch in dieser Saison an die 7000er-Marke. Es bleibe daher bei der "reinen Theorie", wie Bädergesellschafts-Chef Grammelspacher mehrfach betont, dass die Zugänge über Nacht geschlossen werden.

"Es gibt keinerlei Gedankenspiele in diese Richtung", sagt er. Möglich wären sie. Die Bädergesellschaft, eine Tochter der Stadtwerke, ist Betreiberin der Strandbäder und besitzt damit auch am Hörnle das Hausrecht. Das Prinzip ist aus Grammelspachers Sicht einfach. Jeder solle sich fragen: Was passiert, wenn sich alle so verhalten wie ich? Sei dann das "gedeihliche Miteinander gefährdet", beschreibt er, müssten irgendwann strikte Verbote her. "Zum Nachteil aller", sagt er.

Unverständnis über das Einhalten von Regeln und Verlust von Respekt

Leichter haben es die – vornehmlich nächtlichen – Hörnle-Besucher Uwe Fidaschek und seinen Kollegen zuletzt nicht gemacht. "Über die Stränge geschlagen haben wir alle einmal, die Konstanzer sind eben Party-People", sagt er und grinst. Aber auch seine Ruhe hat Grenzen. Sie liegt eher nicht bei verschmutzten Toiletten. Sondern dort, wo keinerlei Verständnis vor Regeln bestehe und dazu noch jeglicher Respekt vor anderen verloren gehe.

Bild: Brumm, Benjamin

"Manchmal, wenn sie früh morgens noch da sind", so sagt Fidaschek, "drücke ich den Leuten schon einmal die Mülltüten in die Hand, damit sie ihre Reste selbst wegräumen".

Freche Kommentare statt später Einsicht

Lange habe der überwiegende Teil auf freundliche Hinweise mit Verständnis reagiert und schließlich selbst aufgeräumt. Laut Fidascheks Chef komme es jedoch immer häufiger vor, dass den Anordnungen des Personals nicht nur keine Folge geleistet werde, obwohl sie in der Haus- und Badeorndung festgeschrieben ist. Stattdessen, sagt Robert Grammelspacher, hagle es für sie freche Kommentare wie: "Machen Sie das doch, oder hätten Sie eben etwas Vernünftiges gelernt."

Das steht in der Haus- und Badeordnung Die Bädergesellschaft hat zusammengefasst, was man in den Strand- und Hallenbädern darf – und was eben nicht. Einzusehen ist die Haus- und Badeordnung unter anderem im Internet unter www.konstanzer-baeder.de, am Hörnle hängt sie direkt am Eingang gegenüber des Bademeisterraums auch aus. Die Regeln dienen "der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im gesamten Bereich der Bäder einschließlich der Ein- und Ausgänge und der Außenanlagen", heißt es gleich anfangs. Bädergesellschafts-Geschäftsführer Robert Grammelspacher rät auch manch Ur-Konstanzer, einmal einen Blick in die Ordnung zu werden. Denn darin ist nicht nur festgelegt, dass man seine Abfälle, Glas oder scharfe Gegenstände nicht einfach irgendwo hinwirft oder andere durch unnötigen Lärm – zum Beispiel per Mobiltelefon – stört. Sondern auch, dass Fahrräder nicht in Strandbäder gehören – ganzjährig. (bbr)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein