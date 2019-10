von Larissa Hamann

Wie geht es nach dem Studium weiter? Bei der Firmenkontaktmesse Career-Night mit dem Titel „Triff‘ Deine Zukunft“ versuchte die HTWG, Antworten zu bieten. Damit an diesem Abend das persönliche und vor allem offene Gespräch zwischen Firmenvertretern, Alumni und Studierenden im Mittelpunkt stehen konnte, haben die studentischen Organisatorinnen Yasmin Stecher, Luisa Hlavacek, Anna Kommer und Melisa Kirden unter der Leitung des BWL-Dozenten Stefan Schweiger die Anzahl der teilnehmenden Unternehmen, neun, und Studierenden begrenzt.

Kleiner Rahmen wird bewusst gewählt

„Wir wollten es gerne in einem kleinen Rahmen halten, sodass auf jeden Stand im Schnitt zehn Studierende kommen“, erklärte Stecher. Die Career-Night richtete sich spezifisch an Studierende der Fachrichtungen Wirtschaft und Recht.

Lieber klein und persönlich, als voll und anonym: Dieser Prämisse folgend haben die Organisatorinnen der zweiten Career-Night am 23. Oktober an der HTWG nur 90 der 120 studentischen Anmeldungen angenommen und auch nur neun regionale Unternehmen eingeladen. Bild: Larissa Hamann

Die fachliche Eingrenzung der Messe auf betriebswirtschaftliche Berufsfelder empfanden die BWL-Studierenden wie Anna Issayeya und Meike Rothmund als Erleichterung und vor allem als Chance: „Ich fand es sehr schön, dass sich die Unternehmen erst einmal persönlich vorgestellt haben. Danach konnte man viel leichter entscheiden, wo man mehr erfahren möchte“, hob Anna Issayeya hervor.

Firmen freuen sich über großes Interesse

Aber nicht nur bei den Studierenden, sondern auch bei den Firmen kam das Konzept sehr gut an: „Ich habe noch nie erlebt, dass so viele Studierende an den Stand kommen und so konkrete Fragen stellen. Das ist wirklich toll und ich gehe davon aus, dass da in den nächsten Wochen auch die eine oder andere Bewerbung kommt“, freut sich Sabrina Schumacher von Kendrion, einem Hersteller für elektromagnetische Antriebstechnik.

Das Motto beim SÜDKURIER: Frisch im Kopf

Auch der SÜDKURIER war mit einem Stand vor Ort und konnte unter dem Motto „Frisch im Kopf“ Studierenden wie Melanie Weißer oder Maike Lutz zeigen, dass das Medienhaus aus Konstanz mit Stellen im Bereich der Mediengestaltung, des Marketings oder mit dem Angebot verschiedener kaufmännischer Berufe neben dem regionalem Journalismus noch viel mehr zu bieten hat.