Konstanz Friede und Eintracht? HTWG und Wissenschaftministerium wollen Kommunikation besser miteinander abstimmen

Nach teils heftiger Kritik einerseits und tiefer Enttäuschung andererseits über die Veröffentlichung von Details bei der Aufarbeitung der fehlerhaften Professorenbezahlung schlagen die Konstanzer Fachhochschule und das Landesministerium harmonische Töne an.

Das Schriftstück liest sich wie eine in Worte gefasste Umarmung. Vertreter der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz (HTWG) und des Wissenschaftsministeriums haben über die „Mängel in Vorgehensweisen vor allem bei der Vergabe von Leistungs- und Forschungszulagen an der HTWG diskutiert“, wie einer gemeinsamen Erklärung zu entnehmen ist. Sie scheint ein Zeugnis von Friede und Eintracht zwischen allen Parteien.

Vergangenen Monate von Missstimmun geprägt

Das war nicht immer so. Ministerin Theresia Bauer (Grüne) hatte bei Bekanntwerden der Probleme im Sommer 2017 das Rektorat heftig kritisiert. Ende Januar wurde die Hochschulleitung vom Ministerium überrumpelt, als dieses Ergebnisse aus der Prüfung der Bezahlungspraxis an der HTWG veröffentlichte.Hochschulpräsident Carsten Manz teilte mit, damit übergehe das Ministerium eine Stellungnahme der HTWG und „verschweigt wesentliche Aspekte, die für die Rechtmäßigkeit der Vergabe von Leistungsbezügen durch die Hochschule sprechen“. Beim jetzigen Treffen ging es daher neben der inhaltlichen Aufarbeitung auch um die Kommunikation zwischen Ministerium und Hochschule.

Kanzlerin weiter krankgeschrieben

So forsch der Austausch zuvor ablief, so harmonisch scheint er laut der gemeinsamen Erklärung nun zu sein. Das Ministerium erklärt, dass eine Veröffentlichung der Ergebnisse im Januar wegen des „politischen Gesamtrahmens“ nötig wurde. Für die Zukunft werde eine aufeinander abgestimmte Kommunikation angestrebt. Die jetzt diskutierten Fragen bezeichnen alle Seiten als „lösbar, vor allem in Anbetracht der guten und vertrauensvollen inhaltlichen Zusammenarbeit“.

Nach wie vor bietet das Ministerium seine Unterstützung zur weiteren Aufarbeitung an, auch andere Fachhochschulen haben bei Bedarf fachliche Hilfe angeboten. Nach wie vor fehlt der HTWG ein hauptverantwortlicher Kanzler, der unter anderem für Verwaltung und Haushalt zuständig ist. Am Seerhein wird die Position derzeit interimistisch bekleidet, Kanzlerin Andrea Veith ist seit Mai 2017 krankgeschrieben.