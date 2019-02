Was genau findet statt und wo soll es stattfinden?

Die erste Konstanzer Demo für Fridays for Future soll am Freitag, 1. Februar, um 13.30 Uhr an der Marktstätte stattfinden. Das Orga-Team habe die Demonstration beim Bürgeramt angemeldet und inzwischen ist sie auch polizeilich genehmigt. "Wir hatten zunächst an einen Vormittagstermin gedacht", berichtet Jannis Krüßmann, einer der Organisatoren und Schüler am Humboldt-Gymnasium. Die Organisatoren hätten sich dann aber umentschieden, da an diesem Tag auch Zeugnisse verteilt werden. Da zumindest am Humboldt kaum jemand am Freitag nachmittags Unterricht habe, finde die Demo in der Freizeit statt. "Es geht uns schließlich um die Sache und nicht darum, die Schule zu schwänzen", ergänzt Nils Neuner. Jannis Krüßmann, Nils Neuner und Miriam Rupp treten im Moment als Sprecher des Organisationsteams auf. Sie betonen, dass etliche weitere Schüler und Studierende mit viel Energie an der Organisation der Veranstaltung arbeiten.

Wer ist angesprochen, teilzunehmen?

Grundsätzlich sind alle Konstanzer Schüler und Studenten aufgerufen, zur Demo zu kommen. Der Aufruf richtet sich aber nicht nur an die junge Generation. Auch alle anderen Bürger, die das Thema Klimawandel und wie man eine sinnvollere Klimapolitik einfordern kann, umtreibt, sind eingeladen sich zu beteiligen.

Wie reagieren die Schulleiter? Dürfen die Schüler zu Unterrichtszeiten demonstrieren?

Offiziell wollen sich die Schulleiter nicht dazu äußern. Einige Schüler hätten allerdings nach einer Schulbefreiung für die Teilnahme an der Demo gefragt, berichtet Jürgen Kaz, Direktor des Humboldt-Gymnasiums und geschäftsführender Schulleiter. Auf der Grundlage eines Schreibens aus dem Kultusministerium habe man ein Info-Blatt entwickelt, das die Position der Konstanzer Schulen festzurrt. Demonstrieren sei ein elementares Bürgerrecht und es sei zu begrüßen, wenn Schüler sich in gesellschaftliche Diskussionen einmischten. Demgegenüber stehe die Schulpflicht, die vorschreibt, dass alle Schüler am Unterricht teilnehmen müssen. Daher könne es keine Befreiungen oder Beurlaubungen geben. Die Schulen würden gebeten, bei Schulpflichtverletzungen wegen politischer Demonstrationen nach pädagogischen Kriterien zu reagieren. "Wir werden keine Sanktionen von vornherein formulieren", sagt Jürgen Kaz noch einmal deutlich. Klar ist, dass die Uhrzeit, zu der die Demo an diesem Freitag stattfindet, den Schulen entgegen kommet. Freitagnachmittags um 13.30 Uhr hat kaum ein Konstanzer Schüler Unterricht.

Mit welcher Motivation werden die Konstanzer Schüler demonstrieren?

Die drei Schüler, die an der Organisation federführend beteiligt sind, formulieren ihren Unmut an der Klimapolitik deutlich. "Für mich ist die Frage, wann endlich etwas passiert", sagt der 17-jährige Jannis Krüßmann, "die Ignoranz der Älteren und der Politik finde ich bestürzend. Die Politiker tun so, als sei es egal, wie wir als Gesellschaft handeln. Dabei kommt irgendwann der Punkt, an dem wir nicht mehr handeln können, um den Klimawandel zu bremsen." Nils Neuner ergänzt: "Wenn wir nun einmal nur ein Leben haben, möchte ich es nutzen. Es gab noch nie eine so große, europaweite Bewegung." Der 15-Jährige setzt auf viele Demos, die aufeinander folgen werden, um Druck auf die Politik aufzubauen.

Wie verhalten sich die Schüler selbst, um die Umwelt zu schonen?

Nachhaltigkeit ist für alle drei Gymnasiasten ein Thema, auch in ihrem Alltag. Miriam Rupp, 17, interessiert sich für Ornithologie und ist an einer Jugendgruppe am Max-Planck-Institut in Radolfzell aktiv. Darüber hat sie sich für Themen der Ökologie sensibilisiert. Die 13-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg, von der sie über soziale Medien erfuhr, habe sie beeindruckt. Sie selbst fahre fast nur Rad, selten mit dem Bus und die Familie fliege kaum bei Urlaubsreisen. Nils Neuner wiederum lebt in Dettingen sehr naturnah, seine Familie hat zwei Hunde, Katze und Pferd. "Tiere haben für mich eine große Bedeutung", sagt er. Auch er fahre im Sommer mit dem Rad zur Schule und seit eineinhalb Jahren ernährt er sich vegan. In seiner Familie werde auf eine klimafreundliche Ernährung geachtet. Jannis Krüßmann sagt, dass er für sich kein Auto brauche – und er fordert deutlich eine andere kommunale Verkehrspolitik: "Der öffentliche Verkehr muss günstig sein, die Benzinsteuer hoch. Warum dürfen Autos auf der Fahrradstraße fahren?" Aus seiner Sicht ist in Konstanz der Weg noch weit hin zu einer klimafreundlichen Kommune.