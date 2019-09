Die Schüleraktivisten haben alle Menschen in Konstanz zum großen Klimastreik aufgerufen: Großmütter, Unternehmer, Eltern. Sind sie dem Ruf der Jugend gefolgt?

„Alle Fürs Klima“: Unter diesem Motto hat die Klimabewegung Fridays for Future in ganz Deutschland alle Generationen und gesellschaftlichen Schichten zum Klimastreik aufgerufen.Bei der Klimademo in Konstanz scheint der Schulterschluss