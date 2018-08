Der Tourismus boomt. Die Konstanzer Innenstadt steht bei Urlaubern hoch im Kurs. Manchem Einheimischem ist der Trubel schon ein wenig zu groß.

"Die Innenstadt ist voll, logisch drückt es nach außen", sagt Jürgen Roensch vom Verein Tourismus Konstanz Plus. Die Ferienwohnungen in den Teilorten sind ausgebucht und die Campingplätze rappelvoll, wie Andrea Kegel, Vorsitzende von Tourismus Konstanz Plus, bestätigt. Als störend würden die Feriengäste auf dem Bodanrück aber nicht wahrgenommen. Zum einen "verläuft es sich", wie Kegel es beschreibt, zum anderen gebe es lediglich eine überschaubare Zahl an Fremdenzimmern und Ferienwohnungen.

Tourismus in der Kernstadt ist nicht mit dem auf dem Bodanrück vergleichbar

Während in der Kernstadt weitere große Hotels gebaut werden, sind große Beherbergungsbetriebe auf dem Bodanrück Mangelware. Dafür aber gibt es Fremdenzimmer und Ferienwohnungen, und zwar aus Tradition. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg – als Litzelstetten, Dingelsdorf, Dettingen und Wallhausen noch richtige Dörfer waren – "wurden Zimmer an Sommerfrischler vermietet", erzählt Andrea Kegel. "Nach dem Krieg vermieteten viele Familien ihr eigenes Schlafzimmer und übernachteten auf dem Sofa oder im Gartenhäuschen, um sich etwas dazuzuverdienen." Oder die Kinder mussten ihr Zimmer räumen und bei der Großmutter schlafen.

Das Zubrot war für den Erhalt der Existenzen dringend notwendig. Nach und nach wurden die Unterkünfte komfortabler. Es wurden "Fremdenzimmer mit fließend Wasser" eingerichtet, dann wiederum entstanden Ferienwohnungen.

Auf die Bodanrück-Dörfer kommen andere Touristen als in die Innenstadt-Hotels

"Die Zahl der Privatzimmer ist mittlerweile verschwindend gering", ergänzt Vorstandsmitglied Manfred Renz, dessen Familie die Gastgeberrolle auch schon seit Generationen innehat. Es sei ein ganz anderes Klientel an Gästen, welche zum Beispiel nach Dingelsdorf kämen. Zumeist ältere Ehepaare, aber auch viele Familien, die sich bewusst gegen einen Hotelurlaub entschieden. "Viele Familien können oder wollen sich einen Hotelurlaub nicht leisten", stellt Andrea Kegel fest. Vor allem aber schätzten viele Urlauber den Familienanschluss. Bei manchen Gastgebern werde gemeinsam im Wohnzimmer gefrühstückt, sagt Kegel.

Nähe statt Anonymität

Auch bei der Familie Renz geht es familiär zu. Die meisten Urlauber kommen seit Jahren und Jahrzehnten zu ihnen, haben die Kinder aufwachsen sehen und manchen Kaffeenachmittag oder Grillabend gemeinsam verbracht. Es ist ein schönes Miteinander fernab der Anonymität. "Neulich sind zwei Jugendliche – vielleicht 17 oder 18 Jahre alt – gekommen. Die waren zum ersten Mal ein paar Tage alleine weg. Die Eltern haben vorher angerufen, ob sie übernachten dürfen. Das war auch ganz nett", schildert Manfred Renz und belegt damit gleichermaßen, warum für viele der persönliche Kontakt in einem überschaubaren Umfeld so wichtig ist.

Nach wie vor haben Ferienwohnungen ihre Berechtigung, finden die Drei von Tourismus Konstanz Plus. In den Vororten werde damit eine für den Tourismus wichtige Nische abgedeckt. Das Gros dieses Gästeklientels habe eine lange Verweildauer, so Jürgen Roensch. Eine Woche Ferien sei gang und gäbe. Einen solch langen Hotelaufenthalt könnten sich die wenigsten leisten, meint Andrea Kegel. Aber auch die meisten Vermieter seien auf die Einnahmen angewiesen. Dabei denkt sie an jene Frauen, die sich in der "Teilzeitfalle" befänden.

Gästekultur in den Vororten ist ein wichtiger Zweig des Konstanz-Tourismus

"Es ist ein wichtiger Zweig des Tourismus, den es zu erhalten gilt", stellt Andrea Kegel fest und betont, dass in den Vororten eine andere Gästekultur gepflegt werde als in der Innenstadt. Und: Es müsse mit unterschiedlichem Maß gemessen werden, sagt sie bezüglich des Zweckentfremdungsverbots. Sie kann die Entscheidung des Gemeinderats nachvollziehen, der darauf bedacht ist, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Sie selbst hat sich einmal auf den einschlägigen Internetportalen informiert und gibt das Beispiel von einem Züricher, der seine Luxus-Wohnung am Seerhein für viel Geld an Urlauber vermiete; eine Wohnung, die vielleicht dem Konstanzer Immobilienmarkt gut täte.

Zweckentfremdungsverbot könnte langfristig zum Problem werden

Internetvermietung auf den einschlägig bekannten Portalen sei aber in den Teilorten mitnichten Usus. Hier – vor allem in Wallhausen, in der Dingelsdorfer Fließhornstraße, aber auch in Litzelstetten – gebe es vielmehr das Problem der Zweitwohnungen, die lediglich im Sommer genutzt würden und das restliche Jahr leer stünden.

Noch habe das Zweckentfremdungsverbot in den Konstanzer Vororten keine Auswirkungen, sind sich die drei Protagonisten von Tourismus Konstanz Plus einig. Aber sie sehen ein langfristiges Problem: Wenn Gastgeber aus Altersgründen aufhören würden. Damit müsse in den nächsten Jahren gerechnet werden. Daher sei es wichtig, dass neue Ferienwohnungen länger vermietet werden dürften, "denn wir decken hier eine Nische ab, und zwar Ferienwohnungen mit Herz", findet Andrea Kegel und fügt an: "Das ist ein großer Unterschied zu den Luxuswohnungen die aus Profitgier anonym vermietet werden."

Zum Hintergrund Der Verein: Tourismus Konstanz Plus ist ein Verein, der sich für den Fremdenverkehr in den Konstanzer Teilorten Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf-Oberdorf und Litzelstetten engagiert. Er vertritt nicht nur die Interessen der Gastgeber, sondern bietet unter anderem ein Gästeprogramm für die Urlauber in den Bodanrückgemeinden. Die Zahlen: Es gibt immer noch Spekulationen, wie viele Ferienwohnungen in Konstanz unterhalten werden. Dagegen stehen jedoch Fakten, denn die Ferienwohnungen würden steuerlich erfasst, wie das Pressebüro der Stadt Konstanz mitteilt. Demnach gibt es in Konstanz gesamt 377 Ferienwohnungen, davon 139 in den Vororten. (as)

