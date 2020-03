Zivilcourage haben am Dienstagabend weibliche Fahrgäste eines Linienbusses und die Busfahrerin gezeigt. Ein 36-jähriger Mann wollte am Bodanplatz in den Bus steigen. Ein darin befindlicher 27-Jähriger schlug ihm unvermittelt und vermutlich mit einem Schlagring ins Gesicht.

Opfer war auf Krücken angewiesen

Das Opfer, auf Krücken angewiesen, wurde verletzt und setzte sich an die Bushaltestelle. Dort drohte der 27-Jährige weiter. Die Fahrgäste sorgten dafür, dass der 36-Jährige in den Bus einsteigen konnte. Die Busfahrerin schloss den Angreifer aus. Der 36-Jährige musste wegen seiner Verletzung ins Krankenhaus.

Weiterer Vorfall am Sternenplatz

Später verletzte der 27-Jährige am Sternenplatz wohl einen Jogger durch einen Fußtritt. Der Angreifer stellte sich später der Polizei, die ihn in die Psychiatrie brachte. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter (07531)995-0 zu melden.