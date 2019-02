Das Hausbuch für die deutsche Familie – das klassische Nachschlagewerk gibt es auch in einer Konstanzer Ausgabe aus dem Jahr 1950, erschienen im Verlag für Standesamtswesen. Als die Mutter des Ur-Konstanzers Manfred Lang vor rund zwei Jahr starb, hat sie ihm und seiner Schwester das Werk hinterlassen.

"Als kleiner Bub habe ich einige Seiten beim Spielen verrissen oder darauf gekritzelt", erinnert er sich. Sein Vater ist vor neun Jahren gestorben. "Bis zuletzt wurde das Buch eingesetzt. Die Koch-Rezepte darin sind wunderbar und funktionieren immer", sagt Manfred Lang, der in der Zollernstraße im Elternhaus aufgewachsen ist und mittlerweile in Litzelstetten wohnt.

Wenn er heute in dem Hausbuch blättert und die Richtlinien für die Ehe liest, schüttelt er ab und an ungläubig den Kopf. "Da lacht man sich ja dumm und dappig", sagt er. "Wie kommt man auf solche Ideen?"

Für ihn ist das so etwas wie "der vom Staat vorgeschriebene Werdegang für eine Ehe".

Beispiel gefällig?

„Was hilft alle Mühe, wenn das Geld nie bis zum Monatsende reicht, wenn der Mann immer erst noch eine halbe Stunde auf das Essen warten muss, wenn er müde von der Arbeit heimkommt, wenn die Frau keine Zeit hat, mit dem Mann einen Spaziergang zu machen oder mit den Kindern zu spielen, weil sie mit der Hausarbeit nicht fertig wird?“

Angora-Schlüpfer und ein Schwatz mit der Nachbarin

In dem Buch ist wirklich alles geregelt, was laut des Bundesverbandes der deutschen Standesbeamten Voraussetzung ist für eine gelungene Ehe:

wie groß, hell und luftig das Schlafzimmer sein soll

sein soll in welche Himmelsrichtung die gute Küche zeigt

zeigt wie kleidsam der Schlafanzug des Mannes sein sollte, "da das einer Frau unter keinen Umständen gleichgültig sein darf"

sein sollte, "da das einer Frau unter keinen Umständen gleichgültig sein darf" warum eine gute Frau im Winter einen Angora-Schlüpfer trägt

trägt wie die gute Hausfrau den Wohnungsputz auch ohne Freude am Putzen vollbringt

auch ohne Freude am Putzen vollbringt wieso die Kochfähigkeit eine gute Hausfrau ausmacht

eine gute Hausfrau ausmacht wieso der Mann das Geld verdient, die Frau es aber für den Haushalt ausgibt

verdient, die Frau es aber für den Haushalt ausgibt wieso die gute Hausfrau morgens früh aufsteht – damit sie Kleidung flicken, die Familie versorgen und Briefe schreiben kann

aufsteht – damit sie Kleidung flicken, die Familie versorgen und Briefe schreiben kann wieso die gute Hausfrau den Schwatz mit der Nachbarin erst dann abhält, wenn die Hausarbeit erledigt ist

erst dann abhält, wenn die Hausarbeit erledigt ist wieso die gute Hausfrau den Sonntagsbraten bereits am Samstag vorkocht

bereits am Samstag vorkocht wieso der gute Ehemann seine Frau sonntags auch mal ins Wirtshaus einladen sollte

einladen sollte wieso die gute Hausfrau in den kalten Monaten ein Winterdirndl oder einen Wollrock mit Winterpullover und in den wärmeren Monaten eine bunte Schürze mit buntem Kopftuch trägt.

Die Frau sorgt für das Wohlbefinden des Mannes

Auch die Rollen in der deutschen Familie sind klar verteilt: Der Mann geht zur Arbeit, die Frau darf unter bestimmten Voraussetzungen zwar ebenfalls einer geregelten Beschäftigung nachgehen, doch primär ist sie für Hausarbeit und Erziehung des Nachwuchses zuständig – und natürlich für das Wohlbefinden des Ehemannes.

Der Mann ist das Haupt der Familie, Frau und Kinder haben seinen Namen zu führen und er hat das Recht, Wohnort und Wohnung zu bestimmen. Es ist ebenfalls eindeutig geregelt, wann die Frau auch nach der Scheidung den Namen des Mannes behalten darf – und wann nicht; zum Beispiel dann, "wenn sie gegen den Willen des Ex-Mannes einen ehrlosen und unsittlichen Lebenswandel führt".

Wir haben mit zwei Konstanzer Ehepaaren über dieses Hausbuch gesprochen – und über ganz persönliche Ansichten zum Thema Rollenverteilung, Normen und Werte in einer Lebensgemeinschaft

Seit 1965 glücklich verheiratet – auch ohne die peniblen Anleitungen aus der Konstanzer Ausgabe des Hausbuchs für die deutsche Familie: Rudi und Gisi Geiger. | Bild: Oliver Hanser

Gisi und Rudi Geiger sind seit 1965 verheiratet – glücklich, wie sie betonen. Wer sie kennt, stimmt dem gerne zu. Der Kitt, der sie seit bald 54 Jahren zusammenhält, ist der Sport: "Im Sommer segeln wir zusammen und spielen zusammen Tennis", sagen sie beide. "Und mit Winter gehen wir gemeinsam Skifahren."

Natürlich war es auch der Sport, der sie zusammen geführt hat. "Gisi hat damals meinen Mitgliedsausweis beim Ski-Club ausgehändigt", erzählt Rudi Geiger lächelnd. Gisi organisierte und verwaltete als junge Frau die Geschäftsstelle, ihr Vater war einer der Gründer des Ski-Clubs und 40 Jahre lang Präsident.

Sie selbst gab 50 Jahre lang Skikurse, ihr Mann 57 Jahre. "So etwas vereint", sagt sie.

Rudi Geiger war fast fünf Jahrzehnte Elektrotechniker bei diversen Konstanzer Firmen, Gisi Geiger bis zur Geburt der Tochter Buchhalterin. "Als Daniela Kam, habe ich nicht mehr gearbeitet", erzählt sie. "Heute bereue ich, dass ich nicht mehr komplett ins Berufsleben eingestiegen bin." Sie habe zwar in den Vereinen ehrenamtliche Arbeite geleistet, "doch für die Rente hat das ja nichts gebracht". Rudi war unter der Woche berufstätig und am Wochen sehr viel als Skilehrer und Landesausbilder unterwegs.

"Mein Mann wollte, dass wir nach Litzelstetten ziehen"

Beide stammen ursprünglich aus der Innenstadt – er aus der Kreuzlinger Straße, sie aus dem Paradies. "Rudi hat 1977 entschieden, dass wir nach Litzelstetten in diese Wohnung ziehen", schildert Gisi Geiger. "Ich wollte erst überhaupt nicht, hier war ja nichts geboten."

Außerdem war der Schulweg für die Tochter lang und schwierig – die Busverbindung war damals noch recht überschaubar. "Litzelstetten war für mich Ausland", sagt sie lachend. Ihr Mann Rudi schaut sie während dieser Worte lächelnd an, schließlich fügt sie die entscheidenden Worte hinzu: "Heute muss ich sagen: Gott sei Dank sind wir hierher gezogen. Es ist so schön und so ruhig hier und in wenigen Minuten sind wir in der Stadt."

"Vertrauen, Respekt und Zuneigung sind sehr wichtig"

Von Anleitungen wie im Hausbuch halten die beiden nichts. "Wir haben schon immer nur dann geputzt, wenn es dreckig ist", erzählt Rudi Geiger schmunzelnd. "Und gegessen wird bei uns, wenn wir Hunger haben und nicht nach einem genauen Plan."

Die beiden versuchen, so locker wie möglich zu leben – ohne dabei das Wesentliche aus den Augen zu verlieren: "Vertrauen, Respekt und Zuneigung sind sehr wichtig." Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit seien ebenfalls essenziell, und außerdem dieser Leitspruch: "Lebe jeden Tag so, als sei er der letzte. Man weiß nie, wie schnell das Ende kommen kann."

Seit September 2018 glücklich verheiratet und auf dem spannenden Weg ins gemeinsame Leben als eigene Familie: Michi und Nadine Schwarz. | Bild: Oliver Hanser

Nadine und Michael Schwarz sind nach ihrer Hochzeit im September Ende Januar von Wollmatingen nach Dettingen gezogen. "Das kommt unserem Ideal von einer Mischung aus Land und Kleinstadt sehr nahe", erzählt Michael, der selbst auf dem Land in St. Georgen im Schwarzwald aufgewachsen ist. Für die beiden hat der Umzug hach Dettingen somit eine hohe Bedeutung – hier möchten sie als Ehepaar heimisch werden, hoffentlich Kinder bekommen und erziehen und eine Basis schaffen, von der sie noch lange zehren können.

Das erste gemeinsame Domizil als verheiratetes Paar hat immer einen besonderen Stellenwert – auch wenn man, wie im Fall von Nadine und Michael, schon einige Jahre in einer anderen Wohnung zusammenlebte.

Der Tag der Hochzeit von Nadine und Michi. | Bild: J.Hillmann LICHTSTARK

Beide sind in ihrem Beruf sehr angespannt. "Das bisschen an gemeinsamer Zeit, das wie beide haben, verbringen wir auch zusammen", sagen sie. Sie stehen gerne gemeinsam am Herd, schauen gemeinsam Serien oder Filme oder gehen gemeinsam raus in die Natur.

Das eine, große verbindende Hobby haben sie indes noch nicht gefunden. "Da suchen wir noch", sagt Nadine Schwarz lachend. Starre Rollenverteilung kommt für beide nicht in Frage – zumindest nicht nach dem Vorbild des Hausbuches. Nadine übernimmt zwar gerne beispielsweise das Bügeln von Hemden oder Hosen, "aber nur, weil ich sonst Falten reinmachen würde", wie Michael schmunzelnd berichtet.

"Es geht nicht darum, weil ich das als Frau machen muss, sondern weil ich das halt besser kann", bestätigt Nadine. "jeder macht das, was er will oder gut beherrscht."

Sie nennt ein weiteres Beispiel: "Michi kocht dafür besser."

Voraussetzung für eine funktionierende Ehe ist für beide blindes Vertrauen. "Das Zusammenleben lebt doch davon, dass man immer offen und ehrlich ist", erklärt Nadine. "Ich möchte meinen Partner auch gerne in meine Entscheidungen einbeziehen und ihn teilhaben lassen an meinem Leben."

Michael hat den Nachnamen seiner Frau angenommen. Eine Tatsache, die auf dem Pfarramt für große Verwirrung gesorgt hat, wie beide berichten. Laut ihren Schilderungen lief folgender Dialog ab.

"Frau Schwarz, Sie heißen dann in Zukunft Frau Friedl?"

"Nein."

"Also dann Frau Schwarz-Friedl?"

"Nein."

"Also behalten Sie beide ihre Nachnamen?"

"Nein."

Als Michael erklärte, er wolle in Zukunft Schwarz heißen wie seine Frau, "hat die Frau eine ernste Mine aufgesetzt und gesagt: So etwas habe ich noch nie erlebt".

Mit diesem Plakat in Wollmatingen hielt Michi im Frühjahr 2018 um die Hand seiner Nadine an. Wer kann dazu schon nein sagen... | Bild: Schuler, Andreas

Die Hochzeit war für beide etwas ganz besonderes. "Der schönste Tag im Leben, ohne jeden Zweifel", wie Michael bestätigt. "Es hat einfach alles gestimmt." Vom wundervollen Diakon, der die Trauung durchführte, über das perfekte Wetter, die stimmungsvollen Gäste und die tolle Feier, "wir werden diesen Tag niemals vergessen und er ist eine schöne Erinnerung daran, dass wir uns füreinander entschieden haben", fügt Nadine hinzu.

Ein Buch mit Regeln und Vorschriften benötigen sie für ihr Glück nicht: "Das ist uns zu streng und zu eingeengt", sagt Michael. "Wir sind so, wie wir es machen, glücklich und zufrieden. Und nur das zählt."