Konstanz Frau Kultusministerin Eisenmann, warum werden manche Lehrer in den Ferien arbeitslos?

Die Ministerin für Kultur, Jugend und Sport, Susanne Eisenmann (CDU) hat bei ihrem Besuch an der Gemeinschaftsschule Gebhard in Konstanz Stellung zu kritischen Fragen aus dem Publikum gestellt. Zuvor informierte sie über aktuelle Themen der Bildungspolitik im Land.

Minister neigen dazu, Erfolge hervorzuheben. Susanne Eisenmann (CDU) hat bei ihrem Besuch in Konstanz ein anderes Ziel verfolgt. Die Kultusministerin sagte in der Eingangshalle der Gemeinschaftsschule Gebhard, was zuletzt in der Bildung nicht gut lief: Beim Lesen, Schreiben und Rechnen ist der Südwesten nur noch im unteren Mittelfeld, jeder achte Grundschüler könne beim Übergang auf die weiterführende Schule nicht richtig zuhören, von 45 Lernförderprogrammen haben Experten keinem einzigen die Wirksamkeit belegt, die Pensionswelle treffe die Schulen noch bis zum Schuljahr 2020/21 hart.

Bildung ist wie Spitzensport

Es könnte besser laufen im einstigen Bildungs-Musterländle. "Wir haben in den vergangenen acht bis zehn Jahren vergessen, uns weiterzuentwickeln", fasste die gebürtige Stuttgarterin Eisenmann zusammen. Das sei vergleichbar mit einem Spitzensportler, der es sich in einer Position der Stärke auch nicht leicht machen dürfe. Deshalb bekannte sie sich auch zur deutschen Bildungslandschaft. Sie sei froh, dass diese sich nicht auf eine Stelle im Bund konzentriere. "Durch die positive Konkurrenz mit anderen Ländern können wir gegenseitig lernen", sagte Eisenmann in ihrem Vortrag zur Bildungspolitik, an den sich eine Diskussionsrunde anschloss. Vier Fragen zogen besonderes Interesse auf sich.

Gehen wir fair mit allen Lehrern um?

Warum werden sogenannte Nichterfüller nicht besser als Lehrer eingebunden? Das wollte der ehemalige geschäftsführende Schulleiter der beruflichen Schulen im Landkreis, Manfred Hensler, wissen – und erntete Zustimmung etlicher Lehrer im Saal. Nichterfüller sind Lehramtsstudierende, die nicht alle Voraussetzungen für den Beamtenstatus erfüllen. Zwar nannte Eisenmann sie "verlässliche Partner in Vorbereitungsklassen für Menschen ohne Deutschkenntnisse". Als personelles Reservoir gegen den Lehrermangel sieht die Ministerin sie aber nicht. "Dafür erwarte ich eine vollständige fachliche und pädagogische Ausbildung", so Eisenmann.

Hierauf folgte aus dem Publikum der Einwand, warum nicht verbeamtete Kollegen mit Jahresverträgen zwischen den Schuljahren vorübergehend in die Arbeitslosigkeit entlassen würden. Susanne Eisenmann entgegnete, dass von 117 000 Lehrern im Land – darunter Beamte und Angestellte – nur rund zwei Prozent einen befristeten Vertrag haben. Ziehe man davon bereits pensionierte Lehrer oder jene mit Mehrjahres-Verträgen ab, "sind tatsächlich höchstens 1200 Personen von Jahresverträgen betroffen und diesen Spielraum brauchen wir", so Eisenmann. Die Zeit zwischen zwei Verträgen sehe sie nicht als Arbeitslosigkeit, in anderen Berufen komme dies häufig vor.

Ist die Realschule aus der Zeit gefallen?

Für eine Aussage fehlte der Ministerin "jegliches Verständnis". Hartmut Schucker bezeichnet die Realschule als Überrest aus dem Industriezeitalter. "Warum wird sie in Baden-Württemberg noch gestärkt?", wollte er wissen, diene sie doch einzig als Aufnahmeschule für gescheiterte Gymnasiasten. "Es ist mir ein Rätsel, wie man das sagen kann, gegen diese Einordnung wehre ich mich vehement", sagte Eisenmann. Nicht nur aus Respekt bekenne sie sich zu dieser Schulart, sondern auch, weil die Schülerzahlen seit Jahren stabil hoch seien. Tatsächlich besuchten 2016/17 im Land rund 219 000 Kinder und Jugendliche eine Realschule – zum Vergleich: knapp 305 000 gingen aufs Gymnasium.

Werden Schulen durch Ganztagsangebote überlastet?

Lehrerin Birte Braun richtete einen Appell an die Kultusministerin. Unter den derzeitigen personellen Rahmenbedingungen gebe es bereits Probleme, den normalen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Sie frage sich, "wie wir das im erwarteten Ganztagesbetrieb leisten sollen"? Sie wisse um die Nöte, erklärte Susanne Eisenmann, "und wir nehmen den Wunsch nach flexiblen Lösungen ernst". Deshalb seien aus ihrer Sicht offene Ganztagsschulen oft sinnvoller als gebundene, bei denen Schüler mindestens drei Tage in der Woche sieben Stunden anwesend sein müssen. "Die werden häufig auch von Eltern gar nicht gewünscht", so die CDU-Ministerin.

Wann wird das Referendariat in Teilzeit möglich sein?

Was wird aus den Ankündigungen des Kultusministeriums, das Referendariat künftig auch in Teilzeit zu ermöglichen? Das wollte Lehramtsstudentin Janina Bangert wissen. Im Oktober 2017 hatte Susanne Eisenmann versprochen, damit angehenden Lehrern die Betreuung von Kindern oder die Pflege eines Angehörigen zu erleichtern. Noch, so erklärte man Janine Bangert, sei dies an keinem für sie relevanten Lehrerseminar im Land möglich.

Die Kultusministerin räumte ein, dass es "hier im Moment noch harzt". Sie warte auf die Vorbereitung eines für den Teilzeitdienst geänderten Beamtengesetzes durch das Innenministerium. "Aber ich bekenne mich weiterhin zu dem Ziel, Referendaren das ab 2019 zu ermöglichen", sagte Eisenmann.

Hintergrund des Besuchs

Susanne Eisenmanns Vortrag fand an der Gemeinschaftsschule Gebhard statt. Sie ist nicht nur die größte im Land, sondern erhielt 2017 auch als erste die Genehmigung für eine gymnasiale Oberstufe. Eisenmann hatte vor ihrem Vortrag Zeit mit dem Lehrerkollegium und den Schülern verbracht. Die ersten Gemeinschaftschulen gingen 2012/13 an den Start. "Inzwischen sind sie auf dem besten Weg, erwachsen zu werden", sagte Eisenmann.