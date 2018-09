Wer an der Bedeutung des Erfolgs der Universität Konstanz bei der Exzellenzinitiative zweifelt, sollte einen Blick nach Göttingen werfen. Wie Konstanz ist auch die Stadt in Niedersachsen Heimat für Bildung und Forschung. Wie die Uni auf dem Gießberg hat sich auch die altehrwürdige Georg-August-Universität darum bemüht, exzellent zu sein.

Es geht um viel Geld und viele Arbeitsplätze

Anders als Konstanz herrscht dort nun allerdings große Enttäuschung. Konstanz ist noch im Rennen, auch nach 2019 eine Exzellenz-Universität zu beheimaten, Göttingen ist raus. Von einem "sehr bitteren Moment" spricht die Präsidentin dort, von "großer Erleichterung und riesiger Freude" ihre Kollegin hier.

Weil sich hinter "exzellent" weit mehr verbirgt als ein hübsches Schild, das sich die Universität vor den Haupteingang schrauben lassen kann. Weil es um sehr viel Geld geht – und um zig Stellen bei einem der größten Arbeitgeber der Stadt.

Es geht auch um mehr als eine Werbemaßnahme

Die beiden nun zur Förderung zugelassenen Forschungsbereiche allein bringen der Uni bereits bis zu 100 Millionen Euro in den kommenden sieben Jahren. Mit dem dauerhaften Status als Exzellenz-Universität käme jedes Jahr ein zweistelliger Millionen-Betrag oben drauf.

Millionen nach Konstanz, Milliarden über ganz Deutschland verteilt: Es ist Humbug, die Exzellenzinitiative als bemitleidenswerten Marketing-Trick von Bund und Ländern zu bezeichnen, um irgendwie den Schein von Harvard, Cambridge oder Oxford zu erzeugen. Noch einmal lohnt der Blick auf die ausgeschiedenen Kontrahenten.

Und es geht um den persönlichen Start der neuen Rektorin

Bundesweit stehen die Rektoren und Präsidenten wegen der nicht erlangten Millionen nicht nur unter Rechtsfertigungsdruck. Ihnen werden teils – mal mehr, mal weniger hinter vorgehaltener Hand – Rücktritte nahegelegt. Für Kerstin Krieglstein hätte ein Ausscheiden ihrer neuen Uni auf der Zielgeraden mehr als einen schweren Start in ihre Amtszeit als Rektorin bedeutet.

Bevor am Donnerstagnachmittag angestoßen wurde, herrschten auf dem Gießberg Sorgen vor der finanziellen Katastrophe. Krieglstein war in der undankbaren Situation, auf etwas hoffen zu müssen, das sie gar nicht beeinflusst hatte; dem sie sich aber bei ihrer Bewerbung um die Nachfolge von Exzellenz-Befürworter Ulrich Rüdiger voll verschrieben hatte. Anders übrigens als ihr Kontrahent seinerzeit, der hier weniger stark vorgeprescht war.

Vor allem geht es aber um Millionen für die Forschung, nicht für die Lehre

Sieger des Systems kritisieren dieses nicht. Deshalb knallen an der Uni Konstanz die Korken, obwohl ein Großteil der dort ein- und ausgehenden Menschen von den Millionen – und im Erfolgsfall: Abermillionen Euro – wenig hat. Gemeint sind die rund 11 000 Studierenden.

Denn es ist zwar richtig, an dem Geld hängen viele Arbeitsplätze. Doch es fließt hauptsächlich in Spitzenforschung, nicht in Spitzenlehre. Mit der Entscheidung vom Donnerstag ist der Weg für die künftige Entwicklung in Konstanz vorgezeichnet: In der Stadt werden noch häufiger außergewöhnliche Ergebnisse aus der Grundlagenforschung vermeldet.

Erst recht, wenn die Uni schließlich zu den elf gehört, die sich ab dem kommenden Jahre exzellent bezeichnen dürfen. Das ist nicht verwerflich oder der falsche Weg, die Universität wird sich nur klar zu ihm bekennen müssen.

