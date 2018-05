Konstanz Flüchtlingshelfer beklagen Gesetzesdschungel

Viele Paragraphen als Hemmnis für Integration: Ein Fachgespräch der SPD fördert viele Probleme von Initiativen zutage.

Bürgermeister Andreas Osner sprach von einer "bizarren Gesetzeslage", Raimund Kegel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, von volkswirtschaftlich und menschlich falschen Entscheidungen. Menschen, die sich ehrenamtlich und professionell für die Integration von Flüchtlingen engagieren, klagten beim Fachgespräch der Konstanzer SPD zum Thema Flüchtlinge über dasselbe Problem: Die Gesetze für Ausbildung und Arbeitsaufnahme seien so kompliziert, dass sie viel Frust schafften und viele Erfolge verhinderten.

Hochkomplexe Gesetzeslage

Kegel, der selbst Jurist ist, nannte die Gesetzeslage hochkomplex. Dazu komme, dass jede Ausländerbehörde eine eigene Entscheidungspraxis pflege. Die Frage, welcher Flüchtling aus welchem Land wann unter welchen Voraussetzungen arbeiten dürfe, sei deshalb kaum schlüssig zu beantworten. Die Gesetze verhinderten teilweise, dass sich talentierte und lernwillige Menschen weiterbilden können für Berufe wie das Bäckerhandwerk, in denen händeringend Personal gesucht werde. Immer wieder müssten Flüchtlinge gehen, die schon viel gelernt haben, auf dem besten Weg zur Integration sind, und die auf dem Arbeitsmarkt auch benötigt werden, beklagte Kegel. "Das versteht keiner." Aktuell seien in den fünf Landkreisen der Handwerkskammer Konstanz 208 Flüchtlinge in Ausbildung. Die Handwerkskammer verfolge das Ziel der betrieblichen Integration. "Wir brauchen keine Helfer, sondern ausgebildete Fachkräfte."

Vorwurf an CDU

Bürgermeister Andreas Osner (SPD) wurde mit Blick auf die Gesetzeslage politisch: Seit zehn Jahren werde über ein Einwanderungsgesetz geredet, doch die CDU blocke dies immer ab. Befürworter sagen, dieses könnte Menschen, die vor allem Arbeit suchen, in Deutschland einen geordneten Zugang eröffnen und die Asylsysteme entlasten. Osner sieht allerdings auch auf städtischer Ebene Möglichkeiten, die Strukturen für die Integration zu verbessern, ebenso die Zusammenarbeit und Beteiligung der Ehrenamtlichen. Unter anderem schweben ihm Reformen fürs Internationale Forum vor, ebenso institutionalisierte Anlaufstellen. So sei es nur durch persönlichen Einsatz gelungen, die Wohnraum-Initiative 83 zu unterstützen, dem Café Mondial und der Radwerkstatt für Flüchtlinge einen Platz für ihr Tun zu verschaffen.

Hilfsorganisation berichtet

Die Selektion beginne schon bei den Sprachkursen, darauf wies Regina Bendokat von Save me hin, dem Helfer-Netzwerk für Flüchtlinge. Es komme unter anderem auf die Herkunft und Bleibeperspektive an, ob ein Flüchtling einen der offiziellen Sprachkurse besuchen dürfe. Save me biete denen, die leer ausgehen, eigene Kurse an. Denn jeder solle die Chance haben, sich weiterzubilden. Dies diene auch dem sozialen Frieden in den Unterkünften. Sie kritisierte, dass viele Institute die Lernmaterialien nicht auf die Bedürfnisse von Flüchtlingen angepasst hätten, die teilweise gar nicht die lateinische Schrift beherrschten.

Lücken bei sozialer Betreuung

Auch mit Nachhilfe springe Save me umfangreich ein, so Bendokat. Sie bezeichnet ihre Initiative als "Reparaturwerkstatt". Bendokat sieht bei den Flüchtlingen, die privat untergebracht sind, Lücken bei der sozialen Betreuung. Auf der einen Seite öffne zwar das individuelle Wohnen unter den Einheimischen Chancen zur Integration, auf der anderen Seite fehlten aber institutionalisierte Integrationshilfen. Barbara Singler, die Integrationsbeauftragte des Landkreises, stellte Verbesserungen in Aussicht. Im Landkreis hätten gerade 25 neue Sozialarbeiter ihre Arbeit aufgenommen, die sich gerade dieser Aufgabe widmeten.

Jährlich 130 unterstützte Flüchtlinge

Antje Willi vom Netzwerk Bleiben mit Arbeit der Arbeiterwohlfahrt wies auf eine Initiative der Stadt Ulm hin, die unabhängig vom Aufenthaltsstatus jedem Flüchtling durch Zuschüsse einen Sprachkurs ermögliche. Ihr Projekt leistet Hilfen in Einzelfällen, wenn es um die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit geht. Jedes Jahr werden rund 130 Flüchtlinge im Landkreis auf diesem Weg unterstützt. Das Netzwerk arbeite eng mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter zusammen.

Zwischen Trauma und Druck

Claudia Walschburger von der Arbeitsagentur berichtete ebenfalls von besonderen Angeboten für Flüchtlinge. Christa Quack-Weres vom Team der Jugend-Berufshelfer machte auf soziale Hemmnisse für Bildung und Weiterbildung unter Flüchtlingen aufmerksam. Manchmal stehen Trauma dagegen oder der Druck, schnell Geld zu verdienen, um Schulden begleichen zu können, die durch die Flucht aufgelaufen sind.

Das Wohn-Problem

Flüchtlinge haben große Schwierigkeiten, Wohnungen zu finden. Nach Angaben von Barbara Singler, Integrationsbeauftragte des Landkreises Konstanz, leben derzeit 1600 Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften des Kreises, 985 sollten eigentlich ausziehen, finden aber keine Wohnung. In der Stadt Konstanz sind 260 Flüchtlinge in privatem Wohnraum untergekommen, 145 Personen leben in extra gebauten Anschlussunterkünften der Stadt, bald kommen 74 neue Plätze hinzu. Wegen der Gesetzeslage durften Kommunen zeitweise in Neubauten nur Flüchtlinge unterbringen, keine Einheimischen. Das hat sich geändert. (rin)