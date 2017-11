vor 1 Stunde Andreas Schuler Konstanz Finanzielle Unterstützung der Kulturlandschaft: Was sind der Stadt Konstanz vielfältige Veranstaltungen wert?

Obwohl sich der Kulturausschuss der Stadt Konstanz darüber einig ist, dass das Campus Festival eine Bereicherung für das kulturelle Leben in der größten Stadt am Bodensee ist, ist der städtische Zuschuss hierfür vorerst eingefroren. Auch die Förderung der Rathausoper ist in der Schwebe.