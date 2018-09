Finale Kantinale benannten passend die Veranstalter die zehnte und letzte Ausgabe der Kantinale im Neuwerk. "Der Ort ist super", betonte Thomas Büttig. Der leidenschaftliche Musiker findet es schade, dass die Kulturreihe eingestellt wird. "Ich hoffe, dass sie irgendwie weitergeführt wird, vielleicht in einem anderen Format", erklärte er. "Ich finde es wichtig so etwas im öffentlichen Raum anzubieten, um Leute zusammenzubringen – gerade, wo viele Kontakte nur noch digital stattfinden", ergänzte er. Büttig wurde von Lebenspartnerin Monika Möhrle, den gemeinsamen Kindern und seinen Eltern begleitet. "Ich finde das cool mit dem Kinderprogramm", lobte Möhrle einen wichtigen Teil der Kantinale.

Mit Schülerband und Speed-Fußballspielen

Die Lehrerin an der Gemeinschaftsschule (GMS) wollte auch die Schulband hören. Ihr Sohn Kolya kam dieses Jahr in die fünfte Klasse. "Ich wusste zuerst gar nicht was das für ein Fest ist", erzählte der Elfjährige. Aber er fand sich auf dem Gelände schnell zurecht. Angetan hatte es ihm der Speed-Master, mit dem die Ballgeschwindigkeit bei einem Torschuss gemessen wird. Er brachte es schließlich auf stolze 56 Kilometer pro Stunde.

Die Hoffnung lautet: "Die haben irgendwann eine neue Idee"

GMS-Rektorin Elke Großkreutz besuchte nicht nur wegen der Schulband die Kantinale, denn sie sei ein treuer Fan. "Ich bin zum siebten Mal da. Die Kantinale finde ich eine tolle Idee. Mir gefallen die Stimmung und die Vielfalt. Sie ist ein Highlight für Familien. Aber mir hat imponiert, dass die Veranstalter gesagt haben Jetzt ist es gut. Ich bin sicher, die haben irgendwann eine neue Idee. Ich freue mich darauf", erklärte Elke Großkreutz.

"Ich bin wegen meiner Freunde und wegen des kulturellen Angebots gekommen", berichtete Stefan Weber, der seine Familie mitbrachte. "Das passt sehr gut für die Kinder. Hier ist die Atmosphäre ungezwungen. Es ist für jeden etwas dabei", sagte er begeistert.

Die Veranstalter haben viel gelernt – und jetzt aber auch genug

"Wir haben viel gelernt", fasst Felix Pfäfflin vom Mitveranstalter "Die Regionauten" die zehn Jahre zusammen. "Viele sind hier groß geworden, haben sich bei einem Workshop ausprobiert um später dann hier auf der Bühne zu stehen", berichtete Pfäfflin.

