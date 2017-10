Konstanz Filiale 6 und 7 in Konstanz: dm Drogeriermarkt will 2018 ins Seerhein-Center einziehen

Filiale 6 und 7 in Konstanz: dm Drogeriermarkt will 2018 ins Seerhein-Center einziehen

Paukenschlag für den Einzelhandel: Das Drogerie-Unternehmen dm plant eine neue Filiale im Seerhein-Center Konstanz nach dessen Renovierung im Frühjahr 2018. Auch an den Plänen zum Einzug in der Kreuzlinger Straße hält das Unternehmen fest.

Das Drogerieunternehmen dm setzt seinen Expansionskurs in Konstanz weiter fort. Wie die Gebietsverantwortliche Daniel Hübner gegenüber dem SÜDKURIER bestätigt, plant der Karlsruher Händler im Frühjahr 2018 einen neuen Markt im Seerhein-Center. Derzeit wird das Einkaufzentrum am Zähringerplatz umfangreich renoviert. Die Nachfrage in Konstanz ist groß – das macht sich am hohen Andrang in den Märkten bemerkbar", erklärt Hübner.

Damit könnte es in Konstanz bald sieben dm-Filialen geben. Denn neben der bevorstehenden Eröffnung auf der Marktstätte, ist auch in der Kreuzlinger Straße zwischen Emmishofer Zoll und Schnetztor ein Markt geplant. Das Interesse des Unternehmens, einen Laden im geplanten Neubau an den Häusern mit den Nummern 14 und 16 anzumieten, ist lange bekannt. Weil der Abriss der bisherigen Gebäude dort nach wie vor nicht begonnen hat, wurde zuletzt über einen Rückzieher von dm spekuliert. "Entgegen der Gerüchte kann ich mitteilen, dass wir unser Interesse nicht verloren haben sondern sehr gerne einen dm-Markt an der Kreuzlinger Straße in Konstanz eröffnen möchten", teilt Daniela Hübner nun mit.

Was passiert in der Kreuzlinger Straße?

Unklar ist noch, wann dm auch in der Kreuzlinger Straße eröffnen könnte. Wie das Baurechts- und Denkmalamt Konstanz mitteilt, liegt noch keine Baugenehmigung vor. Deshalb werde es "zumindest kurzfristig auch zu keinem Baubeginn kommen", erklärt Amtsleiter Andreas Napel. So werde derzeit ein Änderungsantrag erarbeitet, bei dem es um die baurechtlich notwendigen Stellplätze gehe. Sobald dieser Antrag bei der Stadt eingegangen ist, werden noch einmal die Nachbarn sowie die betroffenen Fachstellen zum geplanten Neubau gehört.

In der Animation unten sind alle aktuellen dm-Standorte blau markiert. Die zukünftigen Filialen werden rot angezeigt.