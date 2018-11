"Keiner möchte daran denken, dass dem eigenen Kind mal etwas Schlimmes passiert", sagt Sabine Hartauer. Sie arbeitet als Notfallsanitäterin bei den Maltesern Konstanz, ist im Rettungsdienst unterwegs.

Bild: Wiebke Wetschera

"Deswegen schieben viele Eltern den Gedanken weg." Dass es trotzdem sinnvoll ist, sich mit möglichen Notfällen der Kinder auseinanderzusetzen, gibt sie auch in den Erste-Hilfe-Kursen für Kindernotfälle weiter.

Gerade bei Kindern sei es wichtig, in einer Notlage richtig zu reagieren. Wer weiß, was er zu tun hat, kann mit mehr Ruhe und Sicherheit an die Hilfe herangehen. Das helfe auch dem Kind: "Kinder reagieren viel mehr auf die Emotionen ihrer Helfer als Erwachsene", sagt Hartauer.

Sie gibt Eltern, Großeltern und Tagesmüttern hilfreiche Tipps, was in welcher Situation helfen kann – bis der Rettungswagen eintrifft.

Angst braucht man keine haben

Falsch sei es nur, nichts zu tun. Meist seien die helfenden Handgriffe schnell erlernt: "Es sind meist ganz einfache Maßnahmen, da braucht niemand Angst haben", sagt Harald Härle, Ausbildungsleiter bei den Malteser in Konstanz.

Bild: Wiebke Wetschera

Welche Kindernotfälle häufig vorkommen und wie Erwachsene in den Situationen richtig reagieren, haben wir für Sie zusammengefasst.

Fieberkrämpfe

Im Säuglings- und Kleinkindalter sind Fieberkrämpfe ein typischer Notfall. Die Kinder haben hohes Fieber, sind nicht ansprechbar, ihre Lippen färben sich blau – viele Eltern nehmen die Situation als lebensbedrohlich wahr.

Die Kinder haben Muskelkrämpfe am ganzen Körper, daher ist es wichtig, dass sie sich nicht verletzen. Dafür das Kind einfach auf eine Decke auf den Boden legen. "Nach dem Krampf sind die Kinder sehr müde", sagt Hartauer. "Dann ist die stabile Seitenlage wichtig."

Bei Kleinkindern bis zu zwei Jahren ist diese noch einfacher als bei Erwachsenen. Dafür einfach das Kind auf den Bauch legen und den Kopf zur Seite drehen, sodass Mund und Nase nicht blockiert sind.

Bild: Wiebke Wetschera

Starker Husten

Hat einen Kind einen Pseudokrupp-Anfall hustet es so stark, dass leicht der Eindruck entsteht, das Kind könne ersticken. Die Einatmung ist dabei durch eine Verengung im Bereich des Kehlkopfes erschwert.

Anfälle dieser Art treten vor allem im Herbst und Winter häufiger auf. Eltern können dabei schnell Erste Hilfe leisten. "Die Kinder brauchen feuchte Luft, die die Atemwege frei macht", sagt Sabine Hartauer. Das bedeutet: mit dem Kind ins Badezimmer gehen und die Dusche aufdrehen.

Alternativ hilft es auch, das Kind in eine Decke einzuwickeln, und sich auf den Balkon zu setzen. Wichtig dabei: Nehmen Sie das eigene Kind auf den Schoß. "Das wirkt beruhigend auf das Kind", sagt Hartauer. Meist könne der Anfall durch so wieder beendet werden.

Es gibt aber auch Situationen, in denen ein Kind Medikamente benötigt. Das ist für Eltern schwer einzuschätzen: "Lieber einmal mehr den Notruf rufen", sagt Harald Härle.

Verschlucken

Das Gummibärchen steckt plötzlich im Hals fest, sodass das Kind keine Luft mehr bekommt. Ein Einsatz, den Hartauer erst vor Kurzem erlebt hat. Die Mutter wusste nicht, was zu tun ist.

Wichtig ist: Der Gegenstand, der die Luftröhre verstopft, muss raus. "Man kann bei so einem Fall nicht warten, bis der Rettungsdienst eintrifft", sagt Hartauer. "Das Kind kann sonst sterben." Glücklicherweise war jemand in der Nähe, der zu helfen wusste.

Es gibt dafür zwei Griffe – einen für Säuglinge und einen für Kleinkinder. Der Säugling wird mit dem Bauch auf den Unterarm gelegt, der Kopf mit der Hand gestützt und tief gehalten. Dann dem Säugling zwischen die Schulterblätter schlagen, bis er den Gegenstand ausspuckt.

Bild: Wiebke Wetschera

Bei Kindern im Kleinkindalter, die für den Unterarm zu schwer sind, gibt es eine ähnliche Technik. Hier das Kind über den Oberschenkel legen, den Kopf wieder nach unten gerichtet und ebenfalls zwischen die Schulterblätter klopfen.

Bild: Wiebke Wetschera

Was Eltern nicht tun sollten, ist das Kind an den Füßen hochzuheben und zu schütteln. "Das ist gefährlich, weil der Kopf dabei nicht gestützt werden kann", sagt Sabine Hartauer.

Wundverletzungen

Wenn Kinder laufen und klettern lernen, passiert es immer mal wieder, dass Kinder hinfallen. "Es ist wichtig, dass Eltern zwischen Angst, die sie selbst verbreiten, und dem Schmerz des Kindes unterscheiden lernen", sagt Hartauer.

Kinder fingen meist an zu schreien, wenn sie die Ängste und Sorgen des Elternteils spüren würden. Bei Wunden, die stark bluten, gilt: eine Wundauflage für zwei Minuten lang drauf drücken.

Im Anschluss daran die Wunde nochmal anschauen und bei einer schweren Wunde Hilfe beim Kinderarzt oder über den Notruf holen. Fremdkörper wie Splitter aus der Wunde nicht selbst entfernen, sondern damit besser zum Kinderarzt gehen. "Keimfrei abdecken ist die beste Möglichkeit", sagt Härle. Für einen Besuch auf dem Spielplatz ist es deshalb ratsam immer ein Pflaster dabei zu haben.

Knochenbrüche

Wenn beim Sturz vom Klettergerüst der Arm bricht, sind damit meist starke Schmerzen verbunden. Wichtig ist, die betroffene Stelle so wenig wie möglich zu bewegen und sie dementsprechend zu polstern.

"Bei starken Schmerzen sollte immer der Notruf gewählt werden", sagt Hartauer. Bei kleineren Verletzungen, die nicht unbedingt Knochenbrüche sein müssen, da die betroeffene Stelle erstmal ruhig stellen, kühlen und weiter beobachten.

"Hier ist der Betreuungsfaktor ganz wichtig", sagt Härle. Wenn das Kind ruhig ist und keine starken Schmerzen hat, kann der Kinderarzt aufgesucht werden.

Wiederbelebung

"Situationen, in denen Kinder wirklich lebensbedrohlich verletzt sind, sind sehr selten", sagt Hartauer. Trotzdem sei es auch wichtig, sich über die Herz-Lungen-Wiederbelebung Gedanken zu machen.

Wie bei den Erwachsenen ist der Rhythmus auch hier 30 Mal drücken. Dabei bei Kleinkindern zwei Fingern benutzen, sofern die Kraft da ausreicht. Dann zwei Mal beatmen. "Die Beatmung ist hier besonders wichtig, da Kinder mehr Sauerstoff brauchen als Erwachsene", sagt Hartauer.

Übung macht den Meister

Bei der Anwendung der Griffe sei vor allem die Übung wichtig, so Harald Härle. "Nur das, was ich schon gemacht habe, kann ich auch anwenden", sagt er. Deshalb ist in den Erste-Hilfe-Kursen auch viel Zeit für die Übung eingeplant.

Der nächste Kurs findet am Montag, 19. November, ab 8.30 Uhr statt. Ein weiterer Kurs ist für Samstag, 19. Januar, geplant. Anmeldungen für die Kurse sind direkt über die Internetseite möglich.

