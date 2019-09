von Benjamin Brumm, Lukas Reinhardt

Die Feuerwehr Konstanz hat am Dienstagmorgen eine Person aus einer brennenden Wohnung geholt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist laut Polizeipräsidium Konstanz noch unklar. Der Feuerwehreinsatz läuft noch. Die Polizei leitet den Verkehr über die Friedrich- und Allmansdorfer Straße um.

Einsatz in den Morgenstunden

Kurz vor 8 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders in einer Wohnung im dritten Obergeschoss in der Wollmatinger Straße nahe der Kreuzung zum Zähringer Platz gerufen. „Als die Kräfte ankamen, bemerkten wir bereits eine starke Rauchentwicklung in der betroffenen Wohnung“, erklärte Feuerwehrsprecher Christopher Kutschker am Einsatzort.

Bild: Reinhardt, Lukas

Mehrere Einsatzkräfte begaben sich daraufhin über eine Drehleiter zur Bekämpfung eines Feuers in die Wohnung. Dort wurde eine Person aufgefunden und in Sicherheit gebracht. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Über den Zustand der verletzen Person konnten zunächst keine Auskünfte gemacht werden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist laut Polizei noch nicht klar.

Wollmatingerstraße gesperrt: Umleitung über Friedrich- und Allmansdorfer Straße

Der Bereich der Kreuzung zwischen der Einmündung Friedrichstraße zum Zähringer Platz ist gegen 9 Uhr noch für den Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr gesperrt. Die Feuerwehr war mit etwa 20 Kräften der Wachen Petershausen und Wollmatingen im Einsatz, zudem Retter des Malteser Hilfsdienstes und ein Notarzt. Auch die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

Der Verkehr staut sich. | Bild: Reinhardt, Lukas

Die Polizei leitet den Verkehr über die Friedrich- und Allmansdorfer Straße um. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ursachen für den Brand sind noch unklar.

Wir berichten, sobald uns weitere Informationen vorliegen.